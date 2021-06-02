«أبوظبي التجاري» يتلقى عرضاً لبيع حصته بشركة مصرية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشف بنك أبوظبي التجاري عن تلقيه عرضاً ملزماً من شركة «تي إيه تي للخدمات الطبية»، إحدى الشركات التابعة لشركة الإسكندرية للاستثمارات الطبية، للاستحواذ على حصة البنك البالغة 51.54% في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية المصرية.

وأوضح البنك، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن الشركة من المقرر أن تتقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 100% من أسهم الشركة وذلك بقيمة إجمالية 650 مليون جنيه لكامل أسهم الشركة بسعر 45.53 جنيهاً مصرياً للسهم الواحد.

وأوضح البنك أنه سيتم تخفيض قيمة السهم في حالة تنفيذ زيادة رأس مال الشركة المصدر بالأسهم المجانية قبل تنفيذ عرض الشراء الإجباري.

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