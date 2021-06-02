تداول 315 مليون برميل نفط على خام «مربان» منذ الإدراج

المصدر: (أبوظبي – وام)

قفز عدد العقود الآجلة التي تم إبرامها على خام مربان منذ بداية التداول عليه في 29 مارس 2021 وحتى 28 مايو إلى 315138 عقداً أي ما يعادل 315 مليون برميل نفط خام، وذلك بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن «بورصة إنتركونتيننتال»، المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية.

ويعد الحجم الكبير من التداولات المكثفة على خام مربان مؤشراً على ارتفاع وتيرة الثقة التي يحظى بها لدى العملاء والمتداولين، كما أنه يؤكد زيادة عدد الشركات العالمية التي باتت تشارك في عمليات التداول على هذا النوع من الخام.

وكانت «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال» للعقود الآجلة أعلنت في 21 أبريل الماضي عن تداول أكثر من 132450 عقداً من عقود خام مربان الآجلة، تشمل تداول أكثر من 6560 من الأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط.

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