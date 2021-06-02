«أدنوك» و«طاقة» تنشئان مرافق لـ«تعزيز» في مجمع الرويس

المصدر: (أبوظبي- البيان)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، اتفاقية لإنشاء مرافق لشركة «تعزيز»، المركز العالمي الجديد، لإنتاج المواد الكيميائية والمنظومة الصناعية المتكاملة ذات المستوى العالمي قيد التطوير حالياً في مجمع الرويس للبتروكيماويات في أبوظبي، وتجمع الاتفاقية بين اثنتين من أكبر الشركات الصناعية في أبوظبي، وتستفيد من الخبرات المتنوعة، التي توفرها شركتا «أدنوك» و«طاقة» لزيادة جاذبية مشاريع «تعزيز» للمستثمرين.

وتسهم «تعزيز» في تحفيز النمو الصناعي وتحقيق التنويع الاقتصادي وخلق فرص أعمال، واستقطاب استثمارات جديدة، حيث من المتوقع أن يبدأ أول إنتاج للبتروكيماويات في 2025. كما توفر «تعزيز» المزيد من الفرص الاستثمارية في أبوظبي.

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