«كوناريس» ترفع استثماراتها بالإمارات إلى 1.5 مليار

المصدر: دبي – عمرو عادل

أعلن بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» أن الشركة، التي تعد ثاني أكبر منتج للحديد، ضمن القطاع الخاص في الإمارات، تخطط لضخ استثمارات جديدة في سوق الإمارات بين 200 - 250 مليون درهم حتى النصف الثاني من العام المقبل، لترتفع القيمة الإجمالية للاستثمارات إلى 1.5 مليار درهم، فيما ستركز على دعم القدرات الإنتاجية الحالية، بهدف زيادة التصدير خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس منشأة الشركة لإنتاج حديد التسليح في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا».

وأضاف باتيا: إن حجم استثمارات الشركة في منشآتها الإنتاجية وعملياتها التشغيلية في الإمارات بلغت 1.3 مليار درهم حتى الآن، وتعتبر «كوناريس» شركة إنتاج الصلب الخاصة الوحيدة في الدولة، التي تتنوع محفظة منتجاتها ما بين قضبان التسليح، والأنابيب والمواسير ولفائف الصلب المطلي بالألوان.

خط إنتاج جديد

وأعلن أن الشركة تخطط لتدشين خط إنتاج جديد لأسلاك الصلب المستخدمة في الكابلات الكهربائية، وذلك خلال الربع الأول من عام 2021،

وأشار إلى أن توفير التمويل اللازم للاستثمارات الجديدة سيكون مختلطاً، حيث إن جزءاً منه سيكون ذاتياً، والآخر من خلال الاقتراض المصرفي، مضيفاً: إن هناك مناقشات مع عدد من البنوك المحلية لتمويل المشروعات.

وأوضح أن «كوناريس» تتمتع بقدرة تصنيعية إجمالية، تبلغ مليون طن متري سنوياً، وتصدر منتجاتها إلى 21 دولة حول العالم، فيما تسعى لزيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية، لتصبح 40% من منتجاتها للسوق المحلي في الإمارات بدلاً من 70%، فيما تتنوع النسبة المتبقية ما بين 25% لأسواق الخليج، و35% خارج المنطقة.

ورداً على سؤال حول نية الشركة في طرح حصة في سوق الأسهم المحلية قال: إن رغبة الشركة في ذلك موجودة، لكن ليس في الوقت الحالي، وربما يتم ذلك خلال الجيل الثاني من ملاك الشركة، وأشار إلى أن «كوناريس» تجري حالياً مناقشات مع عدد من المنتجين في أبوظبي لإدارة منشآتهم الإنتاجية.

«إكسبو»

ولفت إلى أن شركته قامت بتوريد نحو 110 آلاف طن حديد إلى عدد من المشروعات الخاصة بمعرض «إكسبو دبي»، مضيفاً أنه لا يتوقع وجود طلب كبير على الحديد حالياً، نظراً لأن المشروعات تم إنجازها استعداداً للمعرض الدولي، فيما ستقوم الشركة بتعويض ذلك من خلال مشروعات أخرى، وعلى رأسها قطار الاتحاد إلى جانب التركيز على التصدير.

وأضاف: إن حجم الإنتاج في الإمارات من قضبان حديد التسليح يصل حالياً إلى 5.2 ملايين طن متري، مرجحاً زيادة الطلب بنسبة 15% خلال 2021 مقارنة بالعام الماضي، لكن من غير المتوقع العودة لمستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19».

زيادة الأسعار

وقال: إن أسعار الصلب سجلت زيادة منذ العام الماضي، بعد أن أوقفت الصين الدعم الحكومي المقدم لمصانع إنتاج الصلب في البلاد بنسبة 30%، فيما واصلت ارتفاعها خلال الربع الأول 2021،

وتوقع زيادة أسعار الحديد في الدولة اعتباراً من الربع الثالث من العام الجاري إلى ما بين 1100 إلى 1200 دولار (4037 – 4404 دراهم) مقارنة بنحو 400 – 600 دولار للطن في بداية عام 2021، لكن من الصعب توقع الأسعار خلال الربع الرابع من العام بسبب تحورات الفيروس حول العالم.

أسواق جديدة

قال كوش باتيا، مدير في «كوناريس»، إن منتجات الشركة تُستخدم في عدد كبير من المشاريع الرئيسية في الإمارات، بما في ذلك مشروع قطار الاتحاد وموقع «إكسبو دبي»، علاوة على أنها تتمتع بحضور جيد في الأسواق العالمية أيضاً. وأضاف: نحن بصدد توفير أسواق جديدة لمنتجات الشركة، انطلاقاً من حرصها على الارتقاء بعلامة «صنع في الإمارات» إلى آفاق جديدة، وتعزيز تصدير منتجاتها المصنعة إلى مختلف أنحاء العالم.

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