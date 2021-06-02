الأسهم تحلق بمكاسب 13.5 ملياراً وسط شراء أجنبي ومؤسسي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها، محلقة لمستويات هي الأعلى منذ أشهر في ختام جلسة أمس بعدما أضافت مكاسب بأكثر من 13.5 مليار درهم لرأسمالها السوقي، وسط عمليات شراء للأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص في ظل تزايد ثقتهم في الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في مجابهة «كوفيد19».

وارتفع سوق دبي 1.41% عند 2837 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ يناير 2020، مع ارتفاع أسهم العقار والنقل والاستثمار والبنوك والتأمين، فيما صعد سوق أبوظبي 0.83% إلى 6613 نقطة بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والتأمين والسلع والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة 1.83 مليار درهم، منها 1.58 مليار درهم في أبوظبي و248.9 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 376.2 مليون سهم، موزعة بواقع 191.3 مليون سهم في أبوظبي و184.9 مليون سهم في دبي.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2.41% مع صعود «إعمار العقارية» 2.53% و«إعمار للتطوير» 3.4% و«إعمار مولز» 1.02% و«الاتحاد العقارية» 0.71% و«ديار» 2.95% و«داماك» 3.67%. وزاد قطاع البنوك 1.18%. وارتفع قطاع الاستثمار 1% وقطاع النقل 1% .

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 36.3 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 35.4 مليونا. وحقق «الإثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 4.59%، فيما كان «الصناعات الوطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.38%. ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 10.57 ملايين، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.3%، وصعد قطاع الاستثمار 0.16%. وزاد العقار 1.27%. وارتفع قطاع الاتصالات 1%، وصعد قطاع الطاقة.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 690.46 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 328.6 مليونا، ثم «أدنوك للتوزيع» 235.5 مليونا. وحقق «أبوظبي الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «ايه اس جي» المدرج حديثاً في السوق الثانية، الأكثر انخفاضاً بـ 10.34%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 120.8 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

مؤسسات

عمدت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 86 مليون درهم، منها 17.97 مليوناً في دبي و68 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 86 مليون درهم، موزعة بواقع 17.97 مليوناً بدبي و68 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

● احتفلت شركة «تبريد» بالذكرى السنوية الأولى لشراكتها مع شركة «إعمار» للمشاريع العقارية، وحصولها على حقوق تبريد أبراج دنيا في دبي.

● أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية تحديث سجل مساهمي شركة «القدرة القابضة» في النظام الآلي لإدارة المقاصة، وذلك بإجراء عملية توزيع أسهم منحة بنسبة 7% للمساهمين المالكين لأسهم الشركة وتسجيلها في حساباتهم لدى إدارة المقاصة للمساهمين المسجلين الأحد 5 مايو.

● أعلنت أجيليتي، رفع شركة الكازار كابيتال بارتنرز، التابعة لها دعوى ندب خبير ضد حكومة إقليم كردستان العراق، للاطلاع على دعوى حول المبالغ المُستحقة للشركة في ذمة حكومة الإقليم، وهي أصل قرض قيمته 250 مليون دولار وفوائده المتراكمة، وتم تحديد أول جلسة لنظر الدعوى في 14 يونيو.

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