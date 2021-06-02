«اقتصادية أبوظبي» تتيح لـ888 مصنعاً استخدام «صنع في أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن السماح بوضع وسم «صنع في أبوظبي» على كل الرخص الصناعية الصادرة للمصانع عن الدائرة، وذلك بهدف الترويج للمنتجات المحلية المصنعة في أبوظبي بما يعزز تنافسيتها ويرفع من إقبال المستهلكين عليها ويجعلها ضمن اختياراتهم المفضلة.

وأصدر المكتب تعميماً إلى أصحاب المنشآت الصناعية المسجلة في الإمارة بشأن السماح باستخدام علامة «صنع في أبوظبي» ضمن منتجاتها المصنعة وفق الدليل الإرشادي للعلامة بما يضمن تطبيقها بشكل سليم وواضح وبارز في المنتج، حيث يمكنهم الحصول على الدليل عبر البريد الإلكتروني IDBbackoffice@ded.abudhabi.ae.

وقال راشد البلوشي وكيل الدائرة، إن الحملة تستهدف وضع علامة «صنع في أبوظبي» على 3340 منتجاً محلياً لحوالي 888 مصنعاً في أبوظبي يبلغ إجمالي قيمتها الاستثمارية 369.32 مليار درهم، موزعة على 678 مصنعاً في منطقة أبوظبي و181 مصنعاً في العين و29 مصنعاً في منطقة الظفرة.

وقال محمد المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إنه يمكن لأصحاب المنشآت الصناعية طباعة الرخصة الصناعية الموسومة بعلامة «صنع في أبوظبي» من الملف الشخصي المسجل ضمن الخدمات الإلكترونية المتوفرة في موقع الدائرة added.gov.ae.. وأصدرت الدائرة دليلاً إرشادياً للهوية الإعلامية الخاصة بعلامة «صنع في أبوظبي» لتوضيح الكيفية الصحيحة لتطبيق الشعار على المنتجات بشكل سليم وواضح وبارز. ولفت إلى قيام المكتب بتطبيق بعض التغييرات على نموذج الرخصة الصناعية، لتتلاءم مع المستجدات.

وأفاد بأن مكتب تنمية الصناعة يعكف على وضع آلية واضحة لكيفية استخدام «صنع في أبوظبي» على المنتج المحلي عبر خدماته الرقمية التي يقدمها من خلال موقع مركز أبوظبي للأعمال بما يسهل على أصحاب المنشآت الصناعية فرصة الحصول على العلامة ووسمها بالمنتج المحلي، الأمر الذي يسهم في انتشار العلامة ويعزز من ثقة المستهلكين بالمنتج المحلي.

وأوضح أن الحملة تتيح لجميع المصنعين بأبوظبي، فرصة استخدام العلامة وعرضها على مواقعهم الإلكترونية وحساباتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

توعية

أشار وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إلى أن حملة صنع في أبوظبي تستهدف تعزيز هوية المنتج المحلي لإمارة أبوظبي، حيث بدأت من خلال إبراز شعارها في منافذ البيع الرئيسة على مستوى أبوظبي بالتزامن مع الحملة الترويجية والتوعوية التي تشمل إنشاء حساب خاص عبر «انستغرام» لنشر رسائل التوعية بأهدافها وتنفيذ حملة إعلامية ودعائية واسعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

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