١٠ شركات وساطة تستأثر بـ%79 من تداولات سوق دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 29 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 79% أو ما يعادل 37.6 مليار درهم من إجمالي تعاملات الشركات في خمسة الأشهر الأولى من العام الجاري والبالغة نحو 47.8 مليار درهم.

وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس» القائمة، وبلغت حصتها نحو 7.62 مليارات درهم ما يعادل 15.96%، وجاءت «أرقام سيكيوريتيز» في المرتبة الثانية بنحو 5.56 مليارات درهم بنسبة 11.65% من إجمالي قيم التداول في السوق.

ترتيب

وحلت في المركز الثالث «بي اتش مباشر للخدمات المالية» بنحو 5.4 مليارات درهم وبنسبة 11.36%، تلتها «الرمز كابيتال» بنحو 4.6 مليارات درهم بنسبة 9.68%، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 3.59 مليارات درهم بنسبة 7.5%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 3.4 مليارات درهم بنسبة 7.22%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بحصة 2.54 مليار درهم بنسبة 5.32% تلاها «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 1.84 مليار درهم بنسبة 3.86%.

وفي المركز التاسع جاءت شركة «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 1.56 مليار درهم بنسبة 3.28%، ثم «الضمان للأوراق المالية» بنحو 1.36 مليار درهم بنسبة 2.85%، ثم «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 1.11 مليار درهم بنسبة 2.33%، يتبعها «المشرق للأوراق المالية» بنحو 1.03 مليار درهم أو ما يعادل 2.15%، ثم «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» بما يعادل 1.97% أو 942.3 مليون درهم، يتبعها «سيكو للوساطة» بحصة 1.89% تعادل 903.3 ملايين درهم.

حصص

وبلغت حصة شركة «الدولية للأوراق المالية» نحو 1.86% تعادل 887.9 مليون درهم، ثم «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 878.1 مليون درهم بحصة 1.84% و«الأنصاري للخدمات المالية» بنسبة 1.35% تعادل 643.9 مليون درهم، يتبعها «الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» بحصة 1.23% أو 589.1 مليون درهم، و«دار التمويل» 1.23% أو ما يوازي 585.5 مليون درهم و«مركز الساحل للأسهم» بنحو 1.17% أو ما يعادل 558.7 مليون درهم.

حصص

وصلت حصة «دبي التجاري للخدمات المالية» لنحو %0.89 بقيمة 425.2 مليون درهم، ثم «شروق للأسهم والسندات» بحصة 0.86% تعادل 409.3 ملايين درهم، تلاها «ار ام زد ام» بنحو 0.85% أو 405.3 ملايين درهم، ثم «الدار للأسهم والسندات» بنحو 219.1 مليونا أو %0.46، ثم «الوثبة للأسهم والسندات» بـ %0.41 أو 196.4 مليونا، و«بي اتش ام ام» بحصة %0.32 تعادل 153.5 مليوناً، و«ورلد انفستمتنس» %0.25، و«البروج للأوراق المالية» %0.24، و«جلوبال لتداول الأسهم» %0.01.

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