«كي بي إم جي»: دبي الأكثر أماناً في العالم لعقد اجتماعات عمل

المصدر: دبي - البيان

أصدرت شركة كي بي إم جي تقريرا عن قطاع الضيافة في دبي ذكرت فيه أن أكثر من 9 من كل 10 (92%) من المسافرين إلى دبي يرون أن الإمارة هي المكان الأكثر أماناً في العالم لعقد اجتماعات عمل أثناء الجائحة.

وأعرب نحو 87% من عملاء القطاع رضاهم عن إقامتهم في فنادق دبي منذ بداية تفشي جائحة «كوفيد19»، بينما أكد 8 من بين كل 10 شاركوا في استطلاع للشركة ثقتهم في تطبيق الفنادق لمستويات التعقيم الصحي المأمولة.

ورغم قيود السفر الصارمة التي فرضتها العديد من الدول التي ينطلق منها السياح إلى الإمارات، إلا أن الاستطلاع الذي أجرته الشركة، بعنوان «نجاحات فندقية: استطلاع لقطاع الضيافة في دبي 2021» يؤكد تعزز آمال التعافي في الإمارات.

وأبدى أكثر من 55% من المشاركين استعدادهم للإقامة في فندق في دبي، رغم عدم زوال الجائحة تماماً حتى الآن، وأكد نحو 85% أنهم سيعيدون التجربة.

مركز سياحي

وأكد التقرير أن دبي تمتلك قدرات كبيرة للاستمرار مركزاً سياحياً إقليمياً وعالمياً برغم التحديات. وقال سيدارث ميهتا، رئيس قسم العقارات في كي بي إم جي لوار جلف: «كان لشهرة دبي كوجهة سياحة داخلية دور جوهري في دعم قطاع الضيافة في الإمارة.

وعلى الرغم من استمرار وجود تحديات على المدى القصير والمدى المتوسط، ساعدت إدارة للجائحة بنجاح من قبل إمارة دبي والجهود التي تبذلها جميع الأطراف المعنية في المجال على التعافي. هذا وستزيد المشاريع الجديدة، مثل عين دبي ومتحف المستقبل، بالإضافة إلى نجاح توزيع اللقاحات، مع استمرار العمل ببروتوكولات السلامة، من جاذبية دبي كوجهة سياحية آمنة».

إشغال فندقي

وسجلت الإمارات ثاني أعلى معدلات إشغال على مستوى العالم (54%) بعد الصين في 2020. وتحسنت معدلات الإشغال الفندقي في دبي بشكل مطرد منذ أبريل 2020، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 12 شهراً عند 69% في ديسمبر الماضي.

دبي الضمانة

وأطلقت دبي ختم «دبي الضمانة» في يونيو 2020، لطمأنة الزائرين بأن الفنادق والمطاعم ومنافذ التجزئة ومناطق الجذب السياحي تتماشى مع بروتوكولات الصحة والسلامة الدولية، الأمر الذي أسهم في بناء ثقة زوار المدينة. وذُكر أكثر من ثلاثة أرباع (77%) الذين يخططون للسفر إلى دبي أنهم يحرصون على التعرف إلى ما إذا كانت المنشأة الفندقية حاصلة على ختم «دبي الضمانة» أم لا.

أثر فعال

نوّه تقرير كي بي إم جي إلى أن 75% من مالكي ومشغلي المنشآت الفندقية المشاركين في الاستطلاع يتوقعون أن يكون لتوزيع اللقاح أثر فعال للغاية في زيادة معدلات الإشغال. ويتوقع نصف الذين شملهم الاستطلاع معدلات إشغال أعلى من 60٪ في السنة المالية 2021 ويتوقع 75% (واحد من كل أربعة) أن تعود معدلات الإشغال إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد19» بحلول 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز