45.7 مليار درهم إجمالي المبيعات العقارية بدبي خلال 5 أشهر

المصدر: دبي- البيان

بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات في دبي نحو 45.7 مليار درهم، من خلال 20,455 معاملة بيع، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وتوزعت المبيعات على 14133 وحدات سكنية و2608 مبنى وفيلا سكنية،و 3714 قطعة أراضي متنوعة الاستخدامات.

وقال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، إن المبيعات العقارية المسجلة خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري، التي بلغت نحو 43.25 مليار درهم، تظهر تحسناً كبيراً في أداء سوق عقارات دبي مقارنة بالفترة ذاتها من 2020، كما تم تسجيل تقارب في قيمة مبيعات شهري أبريل، الذي حقق مبيعات بقيمة 11.04 مليار درهم، تمت من خلال 4866 معاملة بيع، وشهر مايو الذي حقق مبيعات بقيمة 11.04 مليار درهم من خلال 4406 معاملات بيع.

وقال الحمادي إنه من اللافت في تصرفات مبيعات الأشهر الخمسة الأولى من زيادة الإقبال على الأراضي، حيث تم تسجيل بيع 3831 قطعة أرض بقيمة 20.9 مليار درهم، منها 836 معاملة بيع أرض في مايو بقيمة 5 مليارات مقارنة بـ 820 معاملة بيع في أبريل، بقيمة 4.7 مليارات درهم، وأكّد أن أراضي الفلل السكنية هي أكثر فئة من الأراضي، التي سجلت طلباً كبيراً في السوق.

وسجلت الهبات العقارية في شهر مايو 4.11 مليارات درهم، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها في شهر واحد منذ بداية السنة الجارية، وسجلت الرهونات قيمة إجمالية قدرها 6.5 مليارات درهم بالشهر ذاته.

ويتوقع الحمادي أن الفترة المقبلة للقطاع العقاري ستكون أفضل مع انحسار الفيروس والعودة التدريجية لحركة السياحة إلى الإمارة، وبدعم من الصفقات الضخمة، التي يشهدها سوق العقارات الفاخرة في الإمارة.

ارتفاع الطلب على الشقق

شهد مايو تسجيل 485 معاملة بيع فيلا، بمليار درهم مقارنة بـ 837 معاملة بيع في شهر أبريل، بقيمة 1.8 مليار، وفي ما يتعلق بالشقق السكنية، سجل شهر مايو 2807 معاملة بيع شقة بقيمة 4.1 مليارات مقارنة بـ 2752 معاملة بيع شقة في أبريل بقيمة 3.8 مليارات، فيما سجل الطلب على الشقق السكنية ارتفاعاً خلال الشهرين الأخيرين مقارنة بالطلب على الفلل.

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