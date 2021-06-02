تعاون بين «أدنوك» و«طاقة» لتطوير مرافق «تعزيز» بالرويس

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، اتفاقية لإنشاء مرافق لشركة «تعزيز»، المركز العالمي الجديد لإنتاج المواد الكيميائية والمنظومة الصناعية المتكاملة ذات المستوى العالمي قيد التطوير حالياً في مجمع الرويس للبتروكيماويات في أبوظبي.

وتجمع هذه الاتفاقية بين اثنين من أكبر الشركات الصناعية في أبوظبي وتستفيد من الخبرات المتنوعة التي توفرها شركتا «أدنوك» و«طاقة» لزيادة جاذبية مشاريع «تعزيز» للمستثمرين.

وتسهم «تعزيز» في تحفيز النمو الصناعي وتحقيق التنويع الاقتصادي وخلق فرص أعمال واستقطاب استثمارات جديدة لدولة الإمارات، حيث من المتوقع أن يبدأ أول إنتاج للبتروكيماويات في 2025. كما توفر «تعزيز» المزيد من الفرص الاستثمارية في إمارة أبوظبي على امتداد سلسلة القيمة، بما في ذلك قطاع الصناعات الخفيفة والخدمات الصناعية.

ووفقاً لاتفاقية إنشاء المرافق التي تم توقيعها، تتعاون «أدنوك» و«طاقة» لتطوير مرافق لخدمات الطاقة والبخار والتبريد وإزالة الشوائب المعدنية ومعالجة مياه الصرف الصحي لتمكين مشاريع إنتاج المواد الكيميائية ضمن «تعزيز».

وقال خليفة المهيري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «تعزيز»: «تمثل اتفاقية أدنوك مع «طاقة» خطوة جديدة في مسيرة تطوير «تعزيز»، وهي تأتي في الوقت الذي نواصل فيه جهودنا لتنمية منظومة صناعية تنافسية على مستوى عالمي وذات قيمة جاذبة وتنافسية عالية للمستثمرين.

وستتيح لنا الشراكة بين أدنوك و«طاقة» والاستثمارات التمكينية ذات الصلة ترسيخ مكانة «تعزيز» مركزاً عالمياً للمواد الكيميائية والصناعية ووجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لدفع نمو قاعدة الصناعات المتقدمة في دولة الإمارات».

حزمة عقود

تم الإعلان عن ترسية حزمة من العقود لتنفيذ المراحل الأولية لأعمال تطوير موقع «تعزيز»، حيث تجري حالياً أعمال تجهيز وإعداد الموقع. وتشمل المسوحات الشاملة أعمال المسح الجيوتقنية والطبوغرافية وأعمال مسح الأعماق البحرية ودراسة تقييم للتأثيرات على جوانب الصحة والسلامة والبيئة، وعقب الانتهاء من المسوحات تبدأ أعمال الهندسة لإعداد موقع «تعزيز».

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