1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.5 مليار درهم إذ شهدت الدائرة تسجيل 234 مبايعة بقيمة 608.46 ملايين درهم منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 185.46 مليون درهم و205 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 423 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 90 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 27 مليوناً. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا أهم المبايعات. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 19 مليوناً.

وسجلت الرهون 926.82 مليون درهم منها 12 رهن أراضٍ بقيمة 834.27 مليون درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 92.55 مليون درهم وأهمها في منطقة الممزر بقيمة 750 مليون درهم وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 42 مليون درهم.

وتم تسجيل 12 هبة بقيمة 59.54 مليون درهم وأهمها في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 52 مليون درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 3 ملايين.

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