219 % زيادة الاحتياطيات الفائضة للبنوك خلال 12 شهراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أظهرت أحدث إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة أمس، ارتفاع الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى 96.4 مليار درهم في نهاية أبريل، بزيادة على أساس سنوي بنحو 219.2% أو ما يعادل 66.2 مليار درهم مقارنة بنحو 30.2 ملياراً في أبريل 2020، وتعادل الاحتياطيات الفائضة 22.4% من القاعدة النقدية البالغة 430.8 مليار درهم بنهاية أبريل، والتي تضم كذلك النقد المصدر، وهو النقد المتداول في البنوك وخارجها، والذي بلغ 113.4 ملياراً.

وارتفعت الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك من 70.8 مليار درهم في أبريل 2020، إلى 79 ملياراً في أبريل الماضي، وبلغت شهادات الإيداع لدى البنوك نحو 142 ملياراً نهاية أبريل، منخفضة من 147.4 ملياراً نهاية مارس.

أصول بالعملات الأجنبية

ورفع «المركزي» أصوله بالعملات الأجنبية إلى 393.8 مليار درهم بنهاية أبريل، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.34% أو ما يعادل 1.34 مليار درهم مقارنة بنحو 392.44 مليار درهم نهاية مارس، بينما زادت على أساس سنوي 6% أو ما يوازي 22.2 مليار درهم مقارنة بـ371.58 ملياراً في أبريل 2020.

وتضمنت الأصول بالعملات الأجنبية النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 250.12 مليار درهم، ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 103.44 مليارات درهم، وبلغت الأصول الأجنبية الأخرى 40.22 ملياراً.

ميزانية

وسجلت ميزانية المصرف ارتفاعاً لنحو 471.95 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.37% أو ما يعادل 20 مليار درهم مقابل 452.16 ملياراً في أبريل 2020. وتوزّعت أصول المصرف بواقع 229.55 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية، إلى جانب استثمارات بنحو 149.34 مليار درهم، و50 مليار درهم للودائع، إلى جانب 25.61 ملياراً للقروض والسلف، و17.45 ملياراً أصولاً أخرى.

التحويلات المالية

في سياق آخر، كشفت بيانات المصرف المركزي عن بلوغ القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 3.14 تريليونات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى 2021، موزعة بواقع 745.27 ملياراً في يناير و692.2 ملياراً في فبراير و883.5 ملياراً في مارس و818.8 ملياراً في أبريل.

ووصلت قيمة التحويلات بين البنوك إلى نحو 1.9 تريليون درهم في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أو ما يعادل 61% من إجمالي التحويلات، فيما بلغت قيمة تحويلات الأفراد خلال الفترة ذاتها نحو 1.22 مليار درهم، أو ما يعادل 39% من الإجمالي.

الأصول المصرفية

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية على أساس سنوي بنسبة 0.43% أو ما يعادل 13.6 مليار درهم إلى 3169.3 مليار درهم نهاية أبريل 2021 مقابل 3155.7 ملياراً بنهاية أبريل 2020، فيما انخفضت على أساس شهري 0.2% مقابل 3175.9 ملياراً في نهاية مارس. وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي 0.5% من 1754.4 مليار درهم نهاية مارس 2021 إلى 1763.2 مليار درهم نهاية أبريل نتيجة لارتفاع بنسبة 0.5% و0.3% في الائتمان المحلي والائتمان الأجنبي على التوالي.

وعزا «المركزي» ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادة بنسبة 1.3% و0.4% و4.9% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض بنسبة 0.1% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي.

الودائع

وانخفض إجمالي الودائع المصرفية 0.2% من 1881.3 مليار درهم نهاية مارس إلى 1877.3 ملياراً في نهاية أبريل، نتيجة انخفاض 0.7% بودائع المقيمين رغم ارتفاع ودائع غير المقيمين 3.8%. وأرجع «المركزي» انخفاض ودائع المقيمين إلى انخفاض بنسبة 12.5% و6.4% في ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وفي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل ارتفاع ودائع القطاع الحكومي 5%.

وارتفع عرض النقد «ن1»، والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، بنسبة 0.3% من 642.3 مليار درهـم نهاية مارس إلى 644.4 مليار درهم في نهاية أبريل.

وانخفض عرض النقـد «ن2»، والذي يشمل «ن1» + الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخاريــة للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 1.7% من 1487.5 مليار درهـم نهاية مارس إلى 1462.5 ملياراً نهايــة أبريل.

وانخفض عرض النقـد (ن3)، الذي يشمل «ن2» وودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة، وكذلك لدى المصرف المركزي بنسبة 0.1% من 1766.4 مليار درهـم نهاية مارس إلى 1764.8 مليـاراً نهايـة أبريل.

القاعدة النقدية

وعزا المركزي الارتفاع في عرض النقد (ن1) لارتفاع بمقدار 1.7 مليار درهـم ومقدار 0.4 مليار درهـم في النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية على التوالي، فيما يعود الانخفاض في عرض النقد (ن2) إلى انخفاض بمقدار 27.1 مليار درهــــم فـــي الودائع شبه النقدية على الرغم من ارتفاع (ن1)، ويعود الانخفاض في عرض النقد (ن3) إلى انخفاض (ن2) على الرغم من ارتفاع في الودائع الحكومة بمقدار 23.4 مليار درهــــم.

وتراجعت القاعدة النقدية 1.4% من 437.1 مليار درهم نهاية مارس إلى 430.8 ملياراً بنهاية أبريل لانخفاض الاحتياطيات الإلزامية للبنوك وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 20.0% و3.7% على التوالي، مقابل ارتفاع النقد المصدر والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 2.2% و20.5% على التوالي.

مقاصة الشيكات

بلغت قيمة مقاصة الشيكات باستخدام صورها 347.6 مليار درهم في 4 أشهر، بواقع 82.2 مليار درهم في يناير و80.2 ملياراً في فبراير و95.3 ملياراً في مارس و89.8 ملياراً في أبريل، فيما وصل عدد الشيكات المقدمة 7.04 ملايين شيك، منها 1.67 مليون في أبريل.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف 61.84 مليار درهم في 4 أشهر، شملت 61.8 ملياراً سحوبات بالعملات الورقية و12.5 مليوناً سحوبات بالعملات المعدنية، بينما ووصلت قيمة الإيداعات النقدية في «المركزي» إلى 59.1 مليار درهم، تضمنت 59.1 ملياراً إيداعات بالعملات الورقية و12.34 مليون درهم بالعملات المعدنية.

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