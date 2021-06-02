تباين أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم المعروضة بين البنوك (الإيبور) بجميع آجالها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وذلك وفقاً لأحدث إحصائيات المصرف المركزي. وارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأمد لأجل عام واحد، بنسبة 7.6% من 0.65382% في نهاية ديسمبر 2020 إلى 0.70375% بنهاية مايو.

وزادت أسعار الفائدة لأجل 6 شهور، والتي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال، بنسبة 17.4% من 0.49084% إلى 0.57625%. وتراجعت الفائدة لأجل 3 أشهر 26.8% إلى 0.375% من 0.5125%، ونزلت الفائدة لأجل شهر 24.2% من 0.24457% إلى 0.18534%. وانخفضت الفائدة لأجل أسبوع بنسبة 33.2% من 0.18354% إلى 0.1225%، وهبطت الفائدة لأجل ليلة واحدة بنسبة 31.79% من 0.14255% إلى 0.09722%.

وكانت أسعار الإيبور سجلت تراجعاً كبيراً في فبراير، حيث انخفضت أسعار الفائدة طويلة الأمد لأجل سنة 25.8%، وتراجعت أسعار الفائدة لأجل 6 شهور، 9.7%، ونزلت الفائدة لأجل 3 أشهر 33.6%، وهبطت الفائدة لأجل شهر 9.5 %، وانخفضت الفائدة لأجل أسبوع 17%، وهبطت الفائدة لأجل ليلة واحدة بنسبة 14.06% من 0.14255% إلى 0.1225%.

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