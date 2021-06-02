«استشارة» للمؤسسات المالية المتبنية تقنيات تمكينية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، استشارة عامة مشتركة تمتد لأربعة أسابيع حول «القواعد الإرشادية المقترحة للمؤسسات المالية التي تتبنى التقنيات التمكينية».

وتحدّد الاستشارة التي تم إطلاقها أمس، الإرشادات المشتركة بين القطاعات كالقطاع المصرفي والتأمين وإدارة الأصول والأوراق المالية، إلى جانب أفضل الممارسات للمؤسسات المالية عند اعتمادها التقنيات التمكينية لتطوير أو تقديم منتجات وخدمات مبتكرة. وتشمل التقنيات التمكينية: واجهات برمجة التطبيقات، وتحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية، والحوسبة السحابية، وتكنولوجيا السجلات الموزعة.

وأكدت السلطات التنظيمية ترحيبها بالملاحظات والآراء على القواعد الإرشادية التي يتوّقع إصدارها في النصف الثاني من عام 2021، وفقاً لنتائج الاستشارة العامة. ويمكن إرسال الملاحظات على البريد الإلكتروني: consult-etechnology@cbuae.gov.ae في موعد أقصاه 30 يونيو.

أفضل الممارسات

حرصت السلطات التنظيمية على اتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في القطاع عند وضعها للمبادئ التوجيهية. وستُطبّق القواعد الإرشادية على جميع المؤسسات المالية المرخّصة التي تخضع للإشراف من قبل أي من السلطات التي تستخدم التقنيات التمكينية، بغض النظر عن الأنشطة المالية التي تقوم بها.

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