مركز صحارى يطلق حملة «عِش عالماً من الفخامة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلق مركز صحارى حملة تحت عنوان «عِش عالماً من الفخامة» يقدم لعملائه من خلالها فرصة الحصول على عوائد جذابة على التسوق. وتتواصل الحملة حتى 12 أغسطس، ويمكن للعملاء الفوز بسيارة «BMW X6» الرياضية المعززة بمواصفات متميزة، وقسائم مفروشات بـ200,000 درهم، وذلك عند إنفاق 200 درهم حداً أدنى

وسيتم اختيار الفائزين عبر عملية سحب إلكترونية، وسيجرى السحب الأول الساعة 7 مساء 17 يونيو 2021 للإعلان عن 10 فائزين بقسائم تسوق قيمتها 10,000 درهم لكل منهم، بينما سيكون السحب الأخير في 12 أغسطس 2021 الساعة 7 مساءً على سيارة «BMW X6»، إضافة إلى 10 فائزين يحصل كل منهم على قسائم مفروشات بقيمة 10,000 درهم.

وبالنسبة للمتسوقات اللواتي ينفقن 200 درهم من الساعة 10 صباحاً وحتى 1 ظهراً، فستتم مضاعفة عدد القسائم التي يحصلن عليها، ما يزيد فرصهن للفوز.

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