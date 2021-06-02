اندماجات متوقعة بين الشركات الناشئة

المصدر: دبي- البيان

توقعت نتاليا سيشيفا، مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي تعاوناً واندماجات وشراكات بين الشركات الناشئة التي أدركت الفائدة الكبيرة لتوحيد الجهود والخدمات والمفاهيم وخطوط الخدمة، معتبرةً أن نمو المفاهيم في المشاريع الناشئة نابع من السلوكيات المتغيرة للمستهلكين، ومنها على سبيل المثال مفهوم" اشترِ الآن وادفع لاحقاً".

وأوضحت ان لجوء العديد من الشركات والمؤسسات التي تمتلك فروعاً على الأرض إلى التحول الرقمي، واستخدام قنوات تواصل مباشرة مع العملاء، قد أوجد فرصاً هائلة للشركات الناشئة الرقمية التي توفر حلولاً تعزز التواجد الذكي لهذه الشركات وقدرتها على التواصل الفعال والسريع والخالي من التلامس مع العملاء والمستهلكين.

وأكدت سيشيفا أن العام الماضي كان عام الشركات الناشئة المتخصصة بالتجارة الإلكترونية والرعاية الطبية والتقنيات المالية، مشيرة إلى أنه يتوقع خلال العام الحالي أن نشهد نمواً متسارعاً للشركات الناشئة المتخصصة بالتقنيات والصناعات الغذائية، مدفوعاً بالمبادرات المتتالية التي تطلقها الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضحت أن الإمارات عززت من مكانتها كمركز للشركات الناشئة في المنطقة والعالم، حيث تتخذ 3,890 شركة ناشئة من الدولة مقراً لعملياتها وفقاً لإحصاءات أصدرتها "كرانش بايس 2020"، حيث استقطبت الدولة ما نسبته 55-65% من إجمالي التمويل الذي جمعته الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك وفقا لأرقام ذكرتها "ماجنت 2019، 2020".

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