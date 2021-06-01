بحث سبل تعزيز التعاون بين رأس الخيمة وإستونيا

المصدر: راس الخيمة- البيان

بحث محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة رأس الخيمة خلال لقائه مع وفد من جمهورية استونيا برئاسة يان راينهولد سفير استونيا لدى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية.

كما جرت مناقشة زيادة التبادل التجاري والاستثماري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب العلاقات المتنامية بين الإمارات واستونيا في مختلف المجالات

حضر اللقاء بمقر الغرفة د. سعود المشاري الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وأعضاء مجلس ادارة الغرفة ومحمد حسن مدير عام الغرفة بالوكالة.

وأكد محمد مصبح النعيمي أهمية رفع مستويات التعاون من خلال تبادل الزيارات وتوقيع مذكرات التفاهم والتعاون، مشيراً إلى أن توطيد العلاقات بين الجانبين من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين إمارة رأس الخيمة واستونيا، لافتاً إلى حرص إمارة رأس الخيمة ممثلة في غرفة التجارة على توطيد العلاقات الثنائية مع العديد من دول العالم. وأشار إلى ضرورة استثمار العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها للمستويات التي تلبي طموح مجتمع الأعمال في الجانبين.

واكد يان راينهولد حرصه على تعزيز الشراكة والعمل على تحقيق المزيد من التعاون التجاري، ووضع خارطة الطريق لمزيد من الأنشطة المشتركة مستقبلاً مع إمارة رأس الخيمة متمثلة في غرفة التجارة، لافتاً الى أن تطوير العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة بات أولوية بالنسبة لإستونيا، وشدد على أن اللقاء ما هو إلا بداية صفحة جديدة من التعاون بين إستونيا وإمارة رأس الخيمة، وسيكون هناك المزيد من التعاون لبناء مستقبل أفضل معًا.

وأضاف ان هذا اللقاء لم يكن الاول فقد سبقه لقاء افتراضي في نوفمبر، ضم رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الادارة بحضور وزيري التجارة الخارجية الإستوني والإماراتي، وحرصنا منذ اللقاء الاول على تعزيز التعاون مع جميع النظراء المحليين بالامارات، وتبادل الخبرات لما لاستونيا من تجربة متميزة في التحول الرقمي للمجتمع - الرائد العالمي في الحكومة الرقمية وصندوق الحماية الرقمي، لافتاً إلى أن إستونيا بلد لا يذهب فيه الناس إلى المكاتب الحكومية ، لأن جميع الخدمات الضرورية تعمل عبر الإنترنت .

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