مجمع الشارقة للابتكار يتعاون مع بنك المشرق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: الشارقة – البيان

وقّع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مذكرة تفاهم مع بنك المشرق بهدف دعم الشركات والمستثمرين الذين يتخذون من المجمع مقراً لأعمالهم، وذلك عبر باقة من الخدمات المصرفية المتخصصة وحزمة من برامج الدعم والتوجيه. وقع المذكرة حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي للمجمع وأحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق.

وسيتعاون المجمع وبنك المشرق في مساعدة العملاء في تلبية احتياجاتهم المصرفية إذ سيوفر «المشرق» الأولوية للشركات الناشئة/ الشركات الصغيرة والمتوسطة في المجمع لفتح الحسابات المصرفية من خلال منصة Mashreq NEOBiz الرقمية المصرفية للشركات الناشئة ومن خلال الخدمات المصرفية التجارية التقليدية.

كما سيقوم البنك باستكشاف فرص الشراكات من خلال نظام API (Application Programming Interface) لفتح حساب مصرفي بكل سهولة وسلاسة، بينما سيعمل مجمع الشارقة للابتكار على الترويج للمنتجات المصرفية التي تتناسب مع

شركائه من الشركات العاملة بالمجمع على النحو الذي يحدده المجمع من وقت لآخر.

إرشاد

وسيستضيف بنك المشرق تحديات أو هاكاثونات بالشراكة مع المجمع للشركات والمستثمرين، كما سيوفر خبراء يمكنهم تقديم الاستشارات عبر التوجيه لإيجاد الحلول المالية لمؤسسي الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال حسين المحمودي إن الشراكة مع بنك المشرق ستعزز خدماتنا ومبادراتنا المختلفة التي نقدمها لشركائنا من المستثمرين - أفراد وشركات ممن يعملون ضمن المجمع، ويدعم ذلك من جهودنا لجذب واستضافة الاستثمارات البحثية والابتكارية في الإمارات.

ويهدف المجمع إلى توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار عن طريق إيجاد مجمع جاذب ومستدام ذي بنية تحتية وخدمات، ودعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار للارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا، وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار التكنولوجي والتقني في الشرق الأوسط من خلال تقديم خدمات لوجستية ذات جودة عالية وبتكاليف معقولة، ودعم وتطوير المحتوى التكنولوجي والبحثي من خلال تفعيل الابتكار المحلي وتشجيع المبتكرين ومساندتهم في إنشاء شركاتهم الخاصة، ودعم وتعزيز الابتكار وتشجيع الأفكار البحثية القابلة للتحويل إلى منتجات ملموسة يتم الاستفادة منها لتقديم تحليلات علمية وبحوث ورؤى عالية الجودة والتسويق لها عالمياً.

محرك

وقال أحمد عبد العال: تظل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال محركاً رئيسياً للنمو في اقتصاد الإمارات. ويأتي هذا التعاون في الوقت المناسب، حيث ترسم دولة الإمارات مسارها على مدى الخمسين عاماً المقبلة.

مع استمرار العالم في التحرك نحو المزيد من الرقمنة والشراكة مع Fintechs في بنك المشرق، ونعتقد أنه من المهم للغاية تزويد الشركات الناشئة بمجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية السلسة التي ستساعد في تمكين أعمالهم.

ونؤمن بشدة أن شراكتنا مع مجمع الشارقة للابتكار ستساعد في تعزيز مراكز المعرفة والابتكار التي بدورها ستدعم الإبداع والتميز في مختلف القطاعات الحيوية. إضافة إلى ذلك، يعزز دعم الشركات في المجمع القدرة التنافسية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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