سامسونج تطلق أجهزة تلفاز «نيو كيوليد» 2021 الجديدة في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

أطلقت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات في الإمارات اليوم أجهزة تلفاز «نيو كيوليد» Neo QLED الجديدة التي تتميز بخصائص وتقنيات متطورة صممت لتحسين تجارب المشاهدة إلى مستويات غير مسبوقة.

وتتميز أجهزة تلفاز Neo QLED بتصميمها الفريد الذي يرتقي بطرازات تلفزيونات QLED التقليدية، وتتوفر بطرازات 4K و8K لتلبية جميع احتياجات المستهلكين.

وقال مصطفى صادق، المدير الإقليمي لمجموعة العرض المرئي في سامسونج الخليج للإلكترونيات: «تحرص سامسونج على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستهلكين وتطوير منتجات تفوق توقعاتهم، حيث يدفعنا ذلك إلى التركيز بشكل أكبر على إضافة ميزات وخصائص مبتكرة خلال مرحلتي تصميم وتطوير المنتجات.

ويسعدنا الإعلان عن إطلاق أجهزة تلفاز 2021Neo QLED في أسواق المنطقة، ونحن على يقين بأن هذا الابتكار الجديد سينال رضا وإعجاب المستهلكين نظراً لما يتمتع به من ميزات عدة تتمثل في الأداء الفائق والقدرات الاستثنائية.

وتَعِد أجهزة تلفزيون Neo QLED بتوفير تجارب مشاهدة غامرة تلبي متطلبات المستهلكين، ونتطلع قدماً لمعرفة الأصداء التي سينالها هذا التلفاز».

ودفع توجه المستخدمين المتزايد لاعتماد أجهزة التلفاز كمنصة للاستمتاع بتجارب مشاهدة فريدة في المنزل، إلى إلهام سامسونج لإطلاق تلفزيون Neo QLED لتحسين تجربة المشاهدة على نحو متكامل.

وتُعد مصابيح Quantum Mini LED، ومعالجNeo Quantum Processor، من أهم العناصر التي تعزز الأداء القوي والمحسّن في تلفزيون Neo QLED. وتتحكم مصابيح Quantum Mini LED، المتميزة بحجم أصغر بـ40 مرة مقارنة بمصابيح LED التقليدية، بمستوى إضاءة مثالي مع دقة وجودة فائقتين.

ويوفر التلفاز المتطور صور استثنائية بجودة عالية تحاكي المشاهد الواقعية، بفضل كثافة اللون الأسود ومستوى السطوع وتكنولوجيا الترقيات بالذكاء الاصطناعي غير المسبوقة في منظومة أجهزة سامسونج، ما يعزز انغماس المشاهدين عند متابعة مباريات كرة القدم أو عند اللعب.

ويتميز جهاز 2021 Neo QLED 8K بتصميم Infinity One الجديد – وهو عبارة عن شاشة من دون حواف تقريباً، لتوفير تجربة مشاهدة غامرة على نحو غير مسبوق، بتصميم غاية في الأناقة.

ويتيح صندوق Slim One Connect القابل للفك في Neo QLED 8K، وهو نظام جديد كلياً لإدارة الكابلات يمكن توصيله بالجزء الخلفي من التلفزيون - القدرة على تثبيت الجهاز على نحو أسهل وأكثر أناقة.

كما يحتوي جهاز 2021 Neo QLED 8K أيضاً على العديد من الميزات الصوتية الممتازة؛ حيث يستطيع الصوت الديناميكي أن يتتبّع حركة المشهد من جميع زوايا الشاشة، كما تحلل ميزة SpaceFit Sound البيئة التي يتواجد فيها التلفاز، لتوفير تجربة صوتية غامرة، بما يتناسب مع مساحة الغرفة على النحو الأمثل.

وتقدم سامسونج للمستهلكين أفضل تجربة ألعاب تلفزيونية من خلال ميزتين حصريتين جديدتين، حيث تتيح ميزة Super Ultrawide و GameView للاعبين خيار اللعب بنسبة عرض إلى ارتفاع 21: 9، ووصولاً إلى نسبة 32:9 الفائقة، ما يضمن للاعبين مجالاً أوسع للرؤية، وعدم تفويت أي ملاحظة أو حركة.

ويتيح شريط الألعاب الجديد للاعبين القدرة على مراقبة اللعبة من كل جوانبها وضبط الإعدادات على نحو أكثر سرعة - سواء أكان ذلك تبديل نسب العرض إلى الارتفاع أم التحقق من تأخر الإدخال أم توصيل سماعة. وتقلل ميزة FreeSync Premium Pro من تقطع المشاهد وتشويش الصورة، ليستمتع اللاعبون بتجربة لعب سلسة مع محتوى فائق الجودة.

ويسمح ربط الكمبيوتر الشخصي مع التلفزيون على أجهزة سامسونج للمستهلكين بتوصيل جهاز كمبيوتر بالتلفزيون، مما يتيح العمل والتعلم من المنزل من خلال شاشة التلفزيون باستخدام ماوس ولوحة مفاتيح وجهاز كمبيوتر متصل.

ويمكن للمستهلكين الوصول مباشرة إلى برنامج MS Office 365 عبر متصفح الويب الخاص بالتلفزيون لإنشاء المستندات وتحريرها، وذلك عبر تثبيت تطبيق Easy Connection على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم وتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج - وسيقوم التلفزيون تلقائياً بالاتصال بجهاز الكمبيوتر الخاص بهم، وتحويل غرفة المعيشة إلى مكتب حقيقي.

وسيتوفر طرازا QN900A وQN800A بدقة 8K وبأحجام 65 بوصة و75 بوصة و85 بوصة عام 2021، بينما يتوفر طرازا QN85A وQN90A بدقة 4K، بمجموعات أوسع تبدأ بحجم 55 بوصة. ويمكن الحصول على الأجهزة الجديدة عبر متاجر سامسونج ومتجرها الإلكتروني، إضافة إلى مجموعة من متاجر التجزئة المعتمدة.

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