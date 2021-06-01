أجندة حافلة لـ«مركز الشارقة لتنمية الصادرات» في الأشهر المقبلة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مركز الشارقة لتنمية الصادرات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن أجندة أنشطة حافلة في الأشهر المقبلة من العام الجاري، وتشتمل على تنظيم بعثات تجارية والمشاركة في عدد من المعارض المحلية والعالمية، في إطار أهدافه الرامية إلى الترويج للمنتجات الصناعية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة وواعدة أمام الأعضاء المنتسبين للغرفة.

ويستعد المركز لإرسال بعثة تجارية في سبتمبر إلى روسيا للمشاركة بوفد يضم مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المنتسبين للغرفة، بهدف العمل على تقوية أواصر العلاقات الاقتصادية واكتشاف أسواق جديدة واعدة، والترويج للصناعات المحلية خارج الدولة ورفع نسب التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية جديدة وواعدة بين الشارقة وروسيا.

كما تتضمن أجندة المركز في الأشهر المقبلة المشاركة في معرض الأغذية العالمي «أنوجا» بألمانيا المزمعة إقامته في 9 أكتوبر المقبل، ويهدف المركز من خلال هذه المشاركة إلى دعم وتعزير الصادرات الوطنية الغذائية وتسويقها في واحد من أضخم المعارض في قطاع الأغذية في أوروبا والعالم، ويشارك المركز أيضاً في معرض «سيال الشرق الأوسط» الذي سينعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل.

خطوة مهمة

وأكد محمد أحمد أمين العوضي المدير العام لغرفة الشارقة، أن الأنشطة التي أعلن عنها المركز خطوة مهمة لمصلحة مجتمع الأعمال في الإمارة، انطلاقاً من حرص غرفة الشارقة ممثلة بالمركز على تعزيز آليات التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة كافة بما يدعم وينمي صادرات الإمارة لدول العالم كافة.

ولفت إلى أن المركز لعب دوراً رئيساً منذ تأسيسه في عام 2015 في توفير بيئة مثالية داعمة ومطورة للصادرات المحلية من خلال مجموعة الخدمات المتنوعة التي يقدمها لتشجيع المنشآت الصناعية والمصدرة، على العمل على رفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية والاستجابة للفرص التسويقية الإقليمية والدولية، عبر توفير حلول ووسائل تصديرية والاستفادة من قواعد البيانات المتكاملة بما يساهم في رفع المعرفة التصديرية، وإيجاد ضمانات الائتمان والدعم الفني للصادرات.

وأكد عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام للغرفة لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، أن المركز سيمثل غرفة الشارقة في «إكسبو دبي»، وسيعمل من خلال الحدث الأضخم عالمياً على إتاحة فرص جديدة للشركات المحلية في إمارة الشارقة ولأعضاء ومنتسبي الغرفة والمركز، إلى جانب الاضطلاع بدور محوري في إنشاء روابط تعاون جديدة مع مجتمعات الأعمال العالمية، فضلاً عن إبراز مزايا ممارسة الأعمال داخل إمارة الشارقة وما تتميز به من بيئة استثمارية رائدة.

وأطلقت غرفة الشارقة مؤخراً أول صندوق لتمويل العمليات التصديرية على مستوى الإمارة تحت تسمية «صدّر» خاص بمنتسبي مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات، ويهدف إلى رفع نسبة الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وزيادة رقعة الخريطة التصديرية لمنتسبي المركز، فضلاً عن توفير السيولة اللازمة للمصدرين، وخفض نسبة الأخطار في عمليات التصدير من خلال حماية الائتمان.

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