«سمارت كراود» توقع اتفاقية تعاون مع «مجموعة ماج» للتطوير العقاري

المصدر: دبي- البيان

وقعت «سمارت كراود»، المنصة الرقمية المتخصصة في الاستثمار والتمويل العقاري الجماعي والمرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية اتفاقية تعاون مع «مجموعة ماج للتطوير العقاري»، لتقديم خدمة التمويل الجماعي لمحفظتها العقارية.

وأعلنت الشركتان خلال مراسم توقيع الشراكة إطلاق التمويل الجماعي لـ«ماج 5 دبي الجنوب» عبر منصة موقع «سمارت كراود»، متيحة بذلك الاستثمار العقاري بأسعار مناسبة للجميع.

وقال طلال القدَاح، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة ماج» للتطوير العقاري: التعاون مع منصة «سمارت كراود» يفتح أمامنا آفاقاً واسعة، نقدم من خلالها طرقاً جديدة لتشجيع الاستثمارات في مشاريعنا العقارية، وتسمح لنا باستقبال موجة جديدة من المستثمرين الراغبين أن يكونوا جزءاً من قصة نجاح مدينة دبي.

ونتطلع إلى تطوير شراكة مثمرة طويلة الأمد مع فريق عمل «سمارت كراود» وتقديم مجموعة مختارة من الفرص التنافسية في التمويل العقاري الجماعي.

وقال صدّيق فريد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«سمارت كراود»: من خلال مشروع «ماج 5 دبي الجنوب» نتيح للمستثمرين فرص امتلاك حصص مناسبة من العقارات في أحد أكثر الوجهات الصاعدة والجديدة في دبي بـ 5000 درهم.

ومع تزايد شعبية دبي الجنوب واقتراب موعد معرض «إكسبو دبي»، ولما يحيطه من حركة بناء عقارية وبنية تحتية، فإن هناك احتمالاً قوياً أن نشهد ارتفاعاً في الأسعار.

ويبعد «ماج 5 دبي الجنوب» بضعة كيلو مترات فقط عن موقع «إكسبو دبي»، في منطقة تعد حالياً الأحدث والأكثر حيوية في دبي. وتتألف المُجمعات السكنية من 13 مبنى، مع مرافق تشمل مسارات الجري والركض وركوب الدراجات، وحمامات سباحة، وملاعب، ومطاعم، وأماكن تسلية وترفيه، ومراكز بيع بالتجزئة.

وتقدم «سمارت كراود» للمستثمرين، على اختلاف مستويات دخلهم، فرص تنمية ثرواتهم من خلال الاستثمارات الذكية في القطاع العقاري، وتعتمد المنصة على نموذج عمل، يتيح للمستثمرين الوصول إلى سوق شاملة من العقارات.

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