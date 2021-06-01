مشروع سكني جديد لـ«إلينغتون العقارية» بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إلينغتون العقارية» إطلاق مشروع سكني جديد يركز على العافية في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم بدبي. وتم تصميم المشروع الجديد المخطط إطلاقه في منتصف العام الجاري، ليحتضن 277 شقة سكنية، ويركز على معايير الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز العافية، سواءً داخل شققه أو خارجها.

قال روبرت بوث، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة «إلينغتون العقارية»: مع مساحات واسعة للاسترخاء، يمكن للسكان الاستمتاع بمجموعة كبيرة من المرافق المستوحاة من أرقى منتجعات العافية، على غرار المسبح المصمم بطراز شبه أولمبي، ونادي اللياقة البدنية المتطور، ومناطق الترفيه الداخلية والخارجية للأطفال والتي تضم العديد من ساحات اللعب ومنطقة للاستمتاع برذاذ المياه. وستقدم ساحات المواقف مناطق مخصصة للدراجات والسيارات الكهربائية مع محطات لشحنها.

وتقع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم على مقربة من وسط مدينة دبي وعلى مسافة خمس دقائق من أشهر المعالم في المنطقة على غرار حي دبي للتصميم، ودبي مول، وبرج خليفة. كما يتواجد بقرب المجمع السكني عدد من المدارس والجامعات العالمية، علاوة على متاجر السوبر ماركت ووجهات التجزئة. وتضم محفظة «إلينغتون العقارية» بدبي بلغرافيا 1 وبلغرافيا 2؛ وبلغرافيا سكوير؛ وبلغرافيا هايتس 1؛ وإيتون بليس؛ وسومرست ميوز، وتقع جميعها في دائرة قرية جميرا، علاوة على ويلتون تيراسز؛ وويلتون بارك ريزيدنسز في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، و«دي تي 1» في وسط مدينة دبي.

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