«آب جراد» تتطلع إلى نصف مليار دولار إيرادات بنهاية مارس 2022

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة آب جراد، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا التعليم، في اجتماعها الذي عقد مؤخراً، عن هدفها الرامي للوصول إلى معدل إيرادات تشغيلية تقدر بـنصف مليار دولار في نهاية شهر مارس 2022.

وقال روني سكروالا، المؤسس المشارك رئيس مجلس إدارة الشركة: نؤمن بأن تقنيات التعليم العالي تفوز بحصة الأسد في ميدان التعليم بشكل عام. ورغم أن المشهد العالمي يشهد ضجة تجاه الاستثمار في مجال التعليم ما قبل الجامعي، إلا أنه مع انحسار جائحة كوفيد 19؛ فإن التعليم العالي سيساهم في تحقيق معدلات نمو حقيقية وإيرادات ثابتة في العامين المقبلين.

علاوة على ذلك، سيتفوق قطاع تكنولوجيا التعليم العالي على قطاع التعليم المدرسي في الأسواق الناشئة والكبيرة أيضاً. وأضاف: سيواصل قطاع العمل المهني تحقيق نمو سنوي يقدر بـ100٪، بحلول شهر مارس 2022. بينما ستطرح الأسواق الدولية وستساهم بنسبة 50٪ أخرى.

وتقدم الشركة أكثر من 100 دورة تدريبية بالتعاون مع جامعات عالمية رفيعة المستوى مثل ديوك وميشيغن (الولايات المتحدة)، وجامعة ليفربول جون مورس (المملكة المتحدة) وكلية ديكن للأعمال (أستراليا) والمدرسة السويسرية لإدارة الأعمال (جنيف).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز