«دبي التجاري» يحصد جوائز أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد وعبر الهاتف المحمول

المصدر: دبي - البيان

فاز بنك دبي التجاري بجائزة «أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد» وذلك عن حساب CBD Digi، وجائزة «أفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول» عن تطبيق CBD للموبايل، وذلك في حفل توزيع جوائز MEA تكنولوجيا المصارف 2021، والذي أقيم مؤخراً في فندق أرماني ببرج خليفة في دبي.

وتسلم الجوائز الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، إلى جانب أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، وجمال المطري، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة.

وتسعى الجوائز إلى تكريم الإنجازات التي حققتها المؤسسات المصرفية والمالية ومزودو التقنيات في المنطقة والذين يعدون رواد التحول الرقمي وعملوا على بناء أنظمة أكثر ذكاءً وفعالية وكفاءة للعملاء في العصر الجديد.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر: فوزنا بهذه الجوائز يأتي تماشياً مع رؤيتنا أن نصبح «بنكاً رقمياً» بالكامل إذ يعمل البنك باستمرار على تحسين عروضه الرقمية بناءً على استراتيجيته المرتكزة على العملاء وبما يتماشى مع ثقافته المرتكزة على الابتكار. ونحن إذ نواصل رحلتنا نحو التميز، فإن مثل هذه الجوائز ستحفزنا على مواصلة تعزيز خدماتنا لعملائنا وتزويدهم حلولاً أكثر ابتكاراً.

وقال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: يمكّن حساب CBD Digi العملاء الجدد من فتح حساب جارٍ فوري، باستخدام هوية الإمارات فقط في أقل من 3 دقائق، وهي تعد واحداً من أسرع أوقات فتح الحسابات في القطاع المصرفي، بينما يتيح تطبيق CBD للموبايل للعملاء من الحصول على تجربة مصرفية كاملة من خلال هواتفهم المحمولة، بما في ذلك إدارة الحسابات والبطاقات وحتى تسديد الفواتير وتحويل الأموال.

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