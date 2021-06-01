غرفة عجمان تبحث تعزيز التعاون مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية

المصدر: عجمان - البيان

استقبل عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، لبحث وتعزيز التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة وزيادة حجم التجارة البينية وفتح آفاق الشراكات بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

ضم وفد الغرفة العربية البرازيلية رافايل سوليماو رئيس المكتب الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشاهين علي شاهين المستشار الإقليمي لدول مجلس التعاون والعراق واليمن، وحضر اللقاء بمقر غرفة عجمان، ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء.

وأكد عبدالله المويجعي عمق العلاقات الثنائية، مشيراً إلى تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل تنوع المقومات الاقتصادية التي تمتلكها الإمارات والبرازيل، وأوضح أن غرفة عجمان حريصة على تعزيز تعاونها مع الجهات الاقتصادية الدولية الداعمة لتنمية الاستثمارات وزيادة حجم التعاون الاقتصادي.

وأكد الجانبان ضرورة الاستفادة من إكسبو دبي وعقد اللقاءات المباشرة بين المعنيين لتشكيل آليات التعاون المستقبلي في كل المجالات.

بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبرازيل خلال 2020 أكثر من 2.78 مليار دولار. وكانت أبرز الواردات من البرازيل اللحوم والذهب والألمنيوم، أما الصادرات فشملت المجوهرات والحديد واللدائن والفحم.

وقدمت غرفة عجمان نبذة حول أهم المقومات الاقتصادية التي تتميز بها الإمارة وعلى رأسها الموقع الجغرافي المتوسط وتوفر بنية تحتية مؤهلة تعزز نمو الأعمال واستدامتها وبيئة أعمال تتسم بسهولة وسرعة الإجراءات، ما يعزز سرعة الحصول على الرخص في وقت قياسي لاسيما في ظل التعاون القائم بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة.

وأكد وفد الغرفة العربية البرازيلية أنها تعمل ضمن منهجية واضحة لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب دعم رجال الأعمال العرب والبرازيليين وتهيئة المناخ الجاذب لنمو استثماراتهم، وتعريف رجال الأعمال بشكل عام بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وقدم وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية نبذة عن الفرص الاستثمارية وأهم المنتجات البرازيلية، وأكد الحضور أهمية عقد لقاءات مشتركة بحضور التجار ورجال الأعمال لضمان زيادة التعاون الاقتصادي مستقبلاً.

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