«راديو فرنسا»: عقارات دبي تعيد البريق للسوق المحلي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت إذاعة «راديو فرنسا الدولي» أن القطاع العقاري بالإمارات بدأ يتعافى ويعود بقوة بعد أن تضرر من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد19» في العالم منذ مطلع العام الماضي.

ورصدت الإذاعة في تقرير أمس بعنوان «الإمارات: القطاع العقاري يستعيد بريقه بعد الأزمة الصحية»، تحسناً لافتاً في أداء قطاع العقارات بالإمارات ككل خلال الأشهر القليلة الماضية، وأكد أن قطاع العقارات بدبي هو الذي قاد القطاع على مستوى الدولة بأكملها صوب التعافي من التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وأفاد بأن أسعار العقارات في دبي سجلت ارتفاعاً 2.5% في أبريل الماضي بالمقارنة بمارس، وهو أعلى ارتفاع شهري لها منذ مارس 2014. واستشهد التقرير بأحدث بيانات عن أسعار العقارات في دبي، والصادرة عن منصة «بروبيرتي مونيتور»، حيث أفادت بأن أسعار العقارات في دبي قفزت بنسبة 10% خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأوضح أن العقارات الفاخرة هي صاحبة الإسهام الأكبر في هذه القفزة التي شهدتها أسعار العقارات بدبي، والفلل الفاخرة تحديداً، حيث بيعت العشرات منها إلى مستثمرين أثرياء أجانب في غضون الفترة نفسها التي يرصدها التقرير. وأشار إلى إجماع الخبراء الاقتصاديين على أهمية الانتعاش الحالي في قطاع العقارات بالإمارات كعلامة بارزة على انتعاش اقتصاد الدولة وبدء تعافيه من الأزمة.

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