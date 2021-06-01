المنتدى الاقتصادي العالمي: قفزة إماراتية في المواهب

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات من أبرز دول العالم التي تحقق تقدماً مطرداً على طريق المواهب وتعزيز سوق العمل لديها بالمزيد من أصحاب المهارات والخبرات العالية.

وأشاد المنتدى في تقرير عن الوضع الراهن لأصحاب المواهب في سوق العمل بمختلف دول العالم، من واقع نتائج «التصنيف العالمي للمواهب 2020»، بالتقدم اللافت الذي حققته الإمارات على التصنيف، موضحاً أن الإمارات قفزت 6 مراكز في إصدار 2020 من التصنيف، بالمقارنة بمركزها في إصدار 2019، لتحتل المركز الــ 24 عالمياً، بينما تحتفظ بصدارتها العربية للتصنيف.

وأفاد بأن الإمارات تُعد بذلك ثالث دول العالم تحسناً في مركزها على التصنيف في 2020، لافتاً إلى أن التقدم الذي حققته الإمارات في التصنيف يُعزى بالأساس إلى تفوقها في المؤشر الفرعي الخاص بالجاهزية والاستعداد لاستقبال المواهب في سوق العمل، حيث حصلت في هذا المؤشر على المركز الــ 13 عالمياً، إلى جانب تفوق الدولة في مؤشرات فرعية أخرى كوفرة العمالة الماهرة، وفرة المديرين التنفيذيين المتمتعين بخبرات دولية كبيرة وكفاءات متميزة، نمو القوة العاملة بالدولة، وغيرها من العوامل المُدرجَة في التصنيف العام.

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