«إي إس جي» ستاليونز تدرج أسهمها بمنصة السوق الثاني لأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم مجموعة «إي إس جي» ستاليونز الإمارات المملوكة للشركة العالمية القابضة والمتخصصة بخدمات الاستثمار والهندسة والبناء، في منصة السوق الثاني، حيث بدأ التداول على أسهم المجموعة اعتباراً من اليوم تحت الرمز ESG.

وتأسست مجموعة «إي إس جي» في عام 2006، وسرعان ما حققت تطوراً ملحوظاً وأصبح لديها محفظة متنوعة من أعمال الهندسة والبناء والتطوير وإدارة العقارات والخدمات. وبلغت قيمة أصول المجموعة، و التي تعمل في 12 دولة، 537 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2021، كما يعمل لديها أكثر من 1000 موظف.

وشهدت أنشطة التداول في سوق أبوظبي تحسناً ملحوظاً هذا العام، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنسبة 25% خلال الربع الأول لتسجل رقماً قياسياً بلغ 936 مليار درهم. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، ارتفع إجمالي القيمة المتداولة للأسهم المشتراة والمباعة (5 أضعاف) على أساس سنوي ليبلغ 107,8 مليارات درهم، فيما ارتفع المؤشر القياسي للسوق بنسبة 17.2%.

وتعتبر مجموعة «إي إس جي» رابع شركة تابعة للشركة العالمية القابضة يتم إدراج أسهمها في منصة السوق الثاني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عقب الإدراج الناجح لشركات «بالمز الرياضية» و«مخازن زي» و«إيزي ليس» أواخر عام 2020.

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