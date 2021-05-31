«شروق» تكشف عن مشروعي «شاطئ اللؤلؤية» و«شاطئ الحيرة» في الشارقة وخورفكان

المصدر: الشارقة- البيان

أعلن مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إطلاق مشروعين شاطئيين جديدين، الأول «شاطئ اللؤلؤية» في مدينة خورفكان، والثاني «شاطئ الحيرة» في مدينة الشارقة، بتكلفة إجمالية للمشروعين تبلغ 197 مليون درهم.

جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية عبر برنامج الخط المباشر لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أكد فيها السركال، أن هذين المشروعين يجسدان توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتطوير المساحات الترفيهية، والتفاعل الاجتماعي لسكان الشارقة، وتوفير خيارات ممتعة ومفيدة لكافة الفئات الاجتماعية.

«شاطئ اللؤلؤية»

وذكر الرئيس التنفيذي لـ «شروق»، أن العمل سيبدأ قريباً على مشروع «شاطئ اللؤلؤية»، الذي يقع على الساحل الشرقي لمدينة خورفكان، حيث يمتد طول شاطئ اللؤلؤية على 1.6 كيلومتر، وتقدر تكلفة المشروع، المقرر الانتهاء منه في شهر نوفمبر 2022، بنحو 110 ملايين درهم، وتعمل «شروق» على تطوير المشروع، بما يناسب أفراد العائلة من مختلف الأعمار.

مرافق ترفيهية وخدمية

ويضم شاطئ اللؤلؤية ملاعب للأطفال وحمام سباحة، وشاطئاً آمناً ومفتوحاً للجميع، وآخر مخصصاً للسيدات، كما سيتضمن مطاعم بانورامية، ومقاهي وأكواخاً شاطئية، وممشى مائياً، بالإضافة إلى سينما مفتوحة، وصالة خارجية للمناسبات والمؤتمرات، وستكون جميع المباني والمرافق في المشروع زجاجية، تتيح للزائر رؤية البحر وجبال خورفكان من كل اتجاه.

وسيحتوي الشاطئ على منافذ تجزئة وأكشاك ومواقف للسيارات، إلى جانب نادٍ رياضي، ومسار مخصص للجري، وآخر للدراجات الهوائية، وحديقة للتسلق في وسط «شاطئ المغامرات»، يتضمن منزلقات مائية، كما يخصص المشروع «شاطئ آمن»، وهو شاطئ معزول للأطفال، يتيح لهم السباحة واللعب في مستوى منخفض من الماء، ومحاط بألواح لضمان حمايتهم، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للتخييم في المنازل المتنقلة (كارافان)، ومرافق للاستحمام، ودورات مياه، وغرف لتبديل الملابس.

ويضم مشروع «شاطئ اللؤلؤية»، العديد من المرافق والأنشطة في جبل سويفة القريب من الشاطئ، بما يشكل وجهة سياحية متكاملة في المنطقة، تضاف إلى محفظة وجهات «شروق» المتنوعة، مشيراً إلى تطوير عدد من مسارات التسلق، متاحة لجميع الفئات العمرية، وخاصة لمحبي المغامرات، ومسار للدرجات الهوائية، ومسار جبلي انزلاقي، وتجربة استرخاء على ألواح زجاجية أو على الشباك، بحيث تكون وفق أعلى معاير السلامة العالمية، فضلاً عن احتضان الجبل لمشروع ضيافة جديد للهيئة، يتضمن غرفاً مستقلة على ارتفاعات مختلفة.

«شاطئ الحيرة»

وحول شاطئ الحيرة، قال السركال: الهيئة بدأت العمل على تطوير مشروع «شاطئ الحيرة» في فبراير 2021، وذلك على موقع مطل على مياه الخليج العربي في منطقة حيوية، تحتضن مجموعة من المنتجعات، فضلاً عن أنه يبعد 20 دقيقة عن مطار الشارقة الدولي، ويمتد طول شاطئ الحيرة على 3.5 كيلومترات، وتقدر تكلفة المشروع، المقرر إنجازه نهاية شهر أكتوبر المقبل، بنحو87 مليون درهم.

ويستهدف المشروع، إنشاء مرسى للقوارب، و3 مجمعات، سيتكون كل منها من 6 وحدات، تشمل مطاعم ومقاهي ومتاجر تجزئة على شاطئ البحر، كما سيحتضن المشروع مجموعة من المرافق والأماكن المخصصة للياقة البدنية، تشمل: مسارين للجري وللدراجات بمسافة 3300 متر لكل منهما، وملاعب رياضية ومناطق ألعاب للأطفال وحدائق مصممة على الطراز الإسلامي، بالإضافة إلى منطقة للفعاليات والمناسبات الخاصة، وأخرى للأكشاك، على أن يتضمن المشروع عند اكتماله 700 موقف للسيارات، وأماكن مخصصة لتبديل الملابس، وحمامات وغرفاً للصلاة.

وأوضح أن الشاطئ يستقبل حالياً الزوار بصفة مؤقتة لنهاية العام الجاري، في المرافق التي توفرها الهيئة، وهي 6 عربات الطعام، وأكشاكاً على شكل أكواخ ملونة ذات طابع أوروبي، ومنطقة مخصصة للألعاب، ومجموعة منافذ للمأكولات.

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