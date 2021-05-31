«دبي للتجزئة» وشركاؤها يقدمون دورة ناجحة من «التخفيضات الكبرى»

المصدر: دبي - البيان

شهدت فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مشاركة عدد من أبرز الشركاء في قطاع التجزئة لتقديم تجربة تسوّق مميّزة لسكان وزوّار دبي، من خلال عروض ترويجية كبرى وتخفيضات مذهلة وصلت إلى 90%.

إذ قدمت المتاجر والعلامات التجارية الكبرى في قطاع التجزئة العروض الترويجية والصفقات المذهلة والفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة على مدار 72 ساعة من 27 وحتى 29 مايو 2021.

وتقام فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بمعدل مرتين سنوياً وتنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع شركائها، بالإضافة إلى الشريك الرئيس بطاقة «ماستر كارد» من بنك رأس الخيمة الوطني.

انطلاق الموسم الصيفي

وتعد الدورة الأولى للفعالية للعام الجاري بمثابة انطلاق للموسم الصيفي المزدحم الذي يقدم الكثير من عروض التسوّق والترفيه داخل مراكز التسوّق والمعالم الشهيرة في مختلف أنحاء المدينة.

وتعد فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» أحد أهم المحركات الاقتصادية والفعاليات المتميزة ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة الذي تقدمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وتدعم الفعالية شركات التجزئة من خلال تعزيز الاهتمام بالتسوّق بين سكان دبي وزوّارها، في ظل التزام جميع الوجهات المشاركة في فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بإجراءات الصحة والسلامة الرئيسة، التي شملت الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

دورة ناجحة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «سعدنا بتنظيم دورة ناجحة أخرى من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، شكلت بداية رائعة لموسم صيفي واعد في دبي.

وقدمت الفعالية أكبر وأفضل عروض التجزئة التي عزّزت مكانة الإمارة وجهةً رائعة تستقطب الزوّار من جميع أنحاء الدولة والمنطقة والعالم. وتعاونت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بشكل وثيق مع شركائها في قطاع التجزئة لضمان تقديم دورة ناجحة تثري تجربة التسوّق للأفراد والعائلات».

وقال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني: «تعد فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» حدثاً أساسياً على تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، حيث تقدّم أفضل العروض الممكنة للمستهلكين، كما تتماشى شراكتنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع هدف البنك الرامي إلى توفير أقصى قيمة لمتعامليه.

ونحن سعداء بالمشاركة في تقديم هذه الدورة للفعالية، حيث نفتح الأبواب لمكافآت جديدة ومثيرة لنمط حياة مميّز، التي يمكن لحاملي البطاقات الاستفادة منها على الفور.

ويوفّر برنامج المكافآت الخاص بنا لحاملي بطاقات راك بنك «ماستركارد» خيارات استعادة النقود ونقاط المكافآت والأميال عند التسوّق.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع حاملو البطاقات بأمان وراحة إضافية عند الدفع باستخدام المحافظ الرقمية مثل (Apple Pay،Samsung Pay، Google Pay، Swatch Pay، Fitbit Pay وGarmin Pay). وهي الطريقة المثالية لحاملي بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني لتدليل أنفسهم أو أحبائهم».

أفضل العروض

وقال ديفيد هويسر، مدير إدارة الأصول لمجموعة مراكز تسوّق الفطيم: «نعمل بشكلٍ وثيق مع شركائنا في قطاع التجزئة خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» السنوية لنمنح ضيوفنا مجموعةً من أفضل عروض دبي في مكانٍ واحد.

ونلتزم باتّباع أحدث توجيهات الحكومة، وشهدنا استقبال عدد كبير من المتسوّقين في «دبي فستيفال سيتي مول» للاستفادة من عروض التسوّق التي قدمناها لهم.

وسيواصل زوّار الوجهة الاستمتاع بتجربة تسوّق استثنائية بمشاركة أكثر من 400 علامة دولية وإقليمية في مجالات الموضة والجمال والإلكترونيات والمأكولات، إلى جانب العرض البصري الرائد تخيّل الذي حقق رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس».

نسخة ناجحة

فيما قالت غايل سانغستر، مدير إدارة الأصول في «نخيل مولز»: «يسعدنا أن نختتم نسخة أخرى ناجحة من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي استمرت ثلاثة أيام في «ابن بطوطة مول» و«نخيل مول».

إذ شكلت التخفيضات الكبرى جزءاً من تقويم الفعاليات السنوي للبيع بالتجزئة في جميع الوجهات الرئيسة التابعة لنا.

وأدت الفعاليات والمهرجانات السنوية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة دوراً فعّالاً في تسريع وتيرة تعافي قطاع التجزئة في دبي، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارة المتنامية باعتبارها وجهة تسوق وترفيه عالمية رائدة».

تجربة ممتعة

وقالت نسرين بستاني، مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لمركزيّ «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا»: «يعتبر التسوّق في «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا» تجربة ممتعة بحد ذاتها، وما زاد من متعة التسوّق هو إقامة فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث استفاد المتسوّقون من تخفيضات وصلت إلى 90% على مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات ضمن مختلف الفئات بداية من الأزياء والأحذية وحتى الإكسسوارات والمفروشات».

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