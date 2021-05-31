شراكة بين «هلب أي جي» و«إيلوميو» لتعزيز الأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «هلب أي جي»، ذراع الأمن السيبراني التابعة لـ«اتصالات ديجيتال»، عن شراكة مع شركة إيلوميو، لمساعدة العملاء في التصدّي للانتهاكات السيبرانية عالية الخطورة.

وتساعد منتجات إيلوميو في منع المهاجمين السيبرانيين من التحرك بشكل جانبي عبر المؤسسة، ما يعني أنه يمكن للعملاء حماية أصولهم الأكثر أهمية بشكل أفضل، حتى عندما يكون المهاجم داخل بيئتهم.

وصرّح ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في هلب أي جي: أطلقنا عام 2020 خدمة هلب أي جي للوصول الخاص الآمن وهي عبارة عن حلّ للوصول الآمن لحافة الخدمة عبر شبكة الثقة المعدومة لضمان أمن الموظفين العاملين عن بُعد وضمان التحكم بميزانيات تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: نتعاون مع إيلوميو لتزويد عملائنا بتجزئة مصغرة لشبكة الثقة المعدومة من طرف إلى طرف من أجل حماية نقاط النهاية، ومراكز البيانات، والبيئات السحابية الخاصة بهم بكفاءة، وبالتالي خفض التكاليف وعزل الهجمات لمنع أي حركة جانبية.

ويعتبر ذلك مهماً بشكل خاص في عصرنا الحالي، حيث يشهد العمل عن بعد تزايداً مستمراً.

ويسمح نموذج «لا ثقة بأي مستخدم، ولا ثقة بأي جهاز» لكل من الموظفين العاملين عن بُعد والأطراف الثالثة بالوصول بشكل آمن إلى التطبيقات من أي مكان في العالم. وتوفر حلول إيلوميو في هذا المجال رؤية محسّنة، وهو أمر بالغ الأهمية في ضمان الالتزام بالتشريعات واللوائح المحلية والإقليمية.

واليوم، بات ضمان التجزئة المتسقة في المؤسسات أكثر صعوبة لأن عالم تكنولوجيا المعلومات بات موزّعاً بشكل كبير، وشبكات المؤسسات في نمو وتغير مستمرين.

وغالباً ما لا تتوافق السرعة المطلوبة لتطوير التطبيقات مع الوقت المطلوب للمؤسسة لإعداد التجزئة التقليدية من خلال إنشاء شبكات بروتوكول إنترنت IP مخصصة، ما يجعل التجزئة القابلة للتطوير والتكيف أمراً في غاية الأهمية.

وبالتعاون مع إيلوميو، تقدّم اليوم هلب أي جي حلول تجزئة مخصصة ومصممة لتوفير رؤية وسرعة محسنة للعملاء في مختلف القطاعات، من الهيئات الحكومية والبنية التحتية الحيوية إلى الخدمات المصرفية والتصنيع والرعاية الصحية وتجارة التجزئة.

وقال مارك نوكتور، نائب رئيس المبيعات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في إيلوميو: في هذا العصر من المخاطر المتزايدة، باتت الهجمات السيبرانية أمراً لا يمكن تفاديه، وتعمل إيلوميو على مساعدة المؤسسات على تجنّب التداعيات الكارثية.

ومن خلال الاستخدام المتطور للتجزئة المصغرة تستطيع إيلوميو إيقاف المهاجمين قبل وصولهم إلى البيانات والمعلومات الأكثر قيمة.

ويمثل توفير هذه التكنولوجيا للمزيد من العملاء أولوية بالنسبة لـ إيلوميو، وتعدّ شراكتنا مع هلب أي جي جزءاً مهماً من استراتيجيتنا. ونحن على ثقة بأن هلب أي جي ستساعدنا على توسيع وصولنا وتقديم الدعم لعملائنا المحليين بشكل أفضل.

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