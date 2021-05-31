معرض دبي للطيران يفتح باب المشاركة في فعالية «فيستا» للشركات الناشئة

المصدر: دبي- البيان

أعلن معرض دبي للطيران 2021 بالتعاون مع «جوثامز» شركة المسرعات المتخصصة في مجال إعداد المهارات المستقبلية لقطاع النقل الجوي والدفاع، فتح باب المشاركة وتسليم طلبات الترشح للمسابقة التي أطلقها برنامج «فيستا» الذي يستهدف المُبتكرين والمُبدعين لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الخاصة وتسريع مستقبل نمو صناعات الطيران والدفاع.

ويهدف برنامج «فيستا» إلى دعم الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران، وستعمل هذه الشركات على إطلاق منتجات وحلول جديدة كلياً تغيّر من توجهات قطاعات الطيران والفضاء والدفاع والحلول التقنية، ويمكن للشركات الراغبة في المشاركة، تقديم طلبات الترشح قبل 10 يونيو عبر الموقع الرسمي لمعرض دبي للطيران.

وستمنح المسابقة الشركتين الفائزتين في المسابقة فرصة عرض مبتكراتهما في مركز الابتكار التابع لبرنامج «فيستا» في معرض دبي للطيران، إذ يجمع المركز الشركات الناشئة وأصحاب رؤوس المال الباحثين عن مبتكرين ورواد أعمال جدداً ذوي قدرة تنافسية ضمن القطاع. كما ستحصل الشركتان على فرصة الالتقاء بصناع القرار الرئيسين في القطاع والمشاركة في الجلسة الحصرية التي تنظمها شركة «جوثامز» في المعرض، والتعرف إلى أبرز المستثمرين العالميين في القطاع، والتنافس مع الشركات العالمية على بعض الصفقات التي ستقام في أيام المعرض.

وقالت إيلودي روبن-غيوم من شركة «جوثامز»: تعد مسابقة «فيستا» جزءاً من جهودنا الرامية لدعم الشركات الناشئة في تحقيق أهدافها والمساهمة في نمو قطاعات الطيران والدفاع، إذ نسعى من خلال هذه المسابقة إلى أن نقدم للشركات الناشئة فرصة ذهبية يمكن أن تكون نقطة مفصلية في مسيرة نمو الشركة، وندعو كل شركة ناشئة لديها فكرة ثورية يمكنها تغيير مستقبل القطاع إلى المشاركة، والتي يمكن أن تكون بمقام بوابة لها للالتقاء بأصحاب رؤوس الأموال العالميين.

ويجب على الشركات الراغبة في المشاركة تعبئة الاستمارة المطلوبة وإرفاق فيديو تعريفي لا يزيد على ثلاث دقائق للتحدث عن فكرة المقترح ودوره في تحقيق التحول لمستقبل القطاع، وسيشرف على تحكيم الطلبات لجنة مستقلة تضم خبراء من القطاع، سيعملون على تقييم جميع الطلبات بناءً على معايير مختلفة، بما في ذلك الإبداع والإمكانات والوظائف والتأثير والأشخاص. وإلى جانب حصولهما على فرصة عرض منتجاتهما في المعرض، ستحصل الشركات على فرصة الفوز بجوائز حصرية تساعد على دعم أفكارها الرائدة. وسيتم الإعلان عن الفائزين في موعد أقصاه أسبوعان بعد تاريخ إغلاق باب الترشح. وتعد فعالية «فيستا» التي ستقام في معرض دبي للطيران 2021، فرصة لأصحاب المشاريع للتواصل مع المستثمرين والشركاء والموجهين لإطلاق وتوسيع نطاق وتنمية شركاتهم الناشئة، وتعزيز نمو قطاعات الطيران والدفاع. وسيكون مركز الشركات الناشئة المنصة المثالية للمبتكرين والمبدعين والمخترعين في المعرض لاستعراض أحدث تقنياتهم التحويلية.

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