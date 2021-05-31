«يلو دوور إينيرجي» تفوز بعقد محطة طاقة شمسية لـ«ذا بوكس سيلف ستورج» بدبي

المصدر: دبي - البيان

فازت شركة يلو دوور إينيرجي، المزود لحلول الطاقة المستدامة للشركات، ومقرها الإمارات، بعقد إنشاء مشروع محطة للطاقة الشمسية لأحدث مرافق التخزين الذاتي متعدد الطوابق بمركز دبي للسلع المتعددة في إمارة دبي، والتابع لشركة «ذا بوكس سيلف ستورج»، التي تمتلك أكبر وحدات للتخزين الذاتي في الشرق الأوسط.

ويتوقع أن تولد محطة الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح، والتي تبلغ قدرتها القصوى 312 كيلووات، أكثر من 800,000 كيلووات/ساعة من الطاقة النظيفة خلال عامها الأول من التشغيل، أي ما يعادل تقليل 300,000 كجم من انبعاثات الكربون، أو زراعة 5,600 شجرة. كما سيتم تركيب أكثر من 630 لوحاً شمسياً تغطي نحو 1,500 متر مربع من مساحة سطح المرفق، بالإضافة إلى تجهيز موقف السيارات في المرفق الجديد بجهاز شحن للمركبات الكهربائية.

وقال وديع حداد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ذا بوكس سيلف ستورج»: الاتفاقية مع شركة يلو دوور إينيرجي تمكننا من توفير راحة أكبر لعملائنا وموظفينا، وتسهم في تقليل تكاليف الكهرباء وتعزيز خطط الاستدامة لدينا».

وقال جيريمي كرين، العضو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شركة يلو دوور إينيرجي: في ظل بدء التعافي من هذه الجائحة، فإننا نأمل أن تتجه المزيد من الشركات نحو مشاريع الطاقة الشمسية كجزء من خطط التعافي لتقليل تكاليف الكهرباء ولتحقيق أهداف الاستدامة، ونتشرف بالمساهمة في برنامج شمس دبي التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، وخطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية الطاقة بالإمارات 2050». ويلو دوور إينيرجي شركة متخصصة في تصميم وبناء وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الطاقة الشمسية أثناء مدة الاتفاقية.

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