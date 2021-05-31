شراكة بين «مكتب أبوظبي للاستثمار» و«مايكروسوفت»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مايكروسوفت، عن فتح تطبيقات برنامج «GrowthAccelerator»، وذلك في خطوة هامة لتعزيز منظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم الإعلان مسبقاً عن برنامج «GrowthAccelerator» في شهر يناير الماضي عبر شراكة إستراتيجية كبيرة بين مايكروسوفت ومكتب أبوظبي للاستثمار بهدف تسريع فرص النمو في الإمارة أمام الشركات الناشئة.

وتم تصميم برنامج GrowthX بهدف سد فجوة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة عبر ضخ الحلول المناسبة لها، إضافة إلى تمكين الشركات الناشئة التي تعمل مع المؤسسات التجارية من خلال تزويدهم بالتكنولوجيا وتقديم الإرشاد اللازم وتوفير إمكانيات الوصول إلى الأسواق التي يحتاجون إليها من أجل تعزيز نموها في ظل الاقتصاد الرقمي العالمي الجديد.

وبهذا الصدد ، قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار "تعتبر الشركات الناشئة محرك أساسي لأي اقتصاد، فهي تلعب دوراً هاماً في تحفيز الابتكار وإطلاق التقنيات الجديدة التي تحدث تأثيرًا هائلاً للجميع". وأضاف سعادته قائلاً "تركز إمارة أبوظبي على خلق بيئة حاضنة للشركات الناشئة، والعمل كمنصة لانطلاق أفكار جديدة، والاستفادة القصوى من الفرص في جميع أنحاء المنطقة والتوسع على مستوى العالم".

وأضاف: "بصفتنا الشريك المؤسس لبرنامج GrowthX Accelerator ، يسعدنا العمل مع مايكروسوفت لإطلاق العنان للإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها أبوظبي والمنطقة، حيث سيكون لهذه الخطوة أهمية كبيرة ستساهم في دعم وتمكين المبتكرين المحليين عبر تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها للتميز وتحقيق النجاح في الاقتصاد الرقمي الجديد".

وتواصل أبوظبي ريادتها على مستوى العالم عبر توفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة، حيث صُنّفت أبوظبي في المرتبة 16 من بين 190 دولة وفقاً لمؤشر «ممارسة أنشطة الأعمال 2020» الصادر عن البنك الدولي، كما احتلت الإمارة المرتبة الثانية عشرة عالمياً في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي في العام نفسه. وخلال البرنامج المخصص للشركات الناشئة «GrowthX Accelerator» ستعمل مايكروسوفت على دعم الشركات الناشئة التي تعمل مع المؤسسات التجارية في جميع أنحاء المنطقة، من خلال إتاحة الوصول إلى منظومة عملاء وشركاء مايكروسوفت، كما ستتمكن هذه الشركات من الاستفادة من المزايا التي توفرها أبوظبي لشركات التكنولوجيا.

ويشكّل البرنامج بيئة فعّالة للتواصل وجمع المبتكرين معًا من أجل مشاركة المعرفة والنمو، وجعلهم مستثمرين على أهبة الاستعداد، فضلا عن زيادة تفاعل الشركات في المنطقة.

ومن جانبه قال روبرتو كروشي ، المدير الإداري لقسم الشركات الناشئة في مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا "يتطلع عملاء مايكروسوفت في جميع الصناعات بمختلف احجامهم إلى حلول مبتكرة تمكنهم من المنافسة في ظل الاقتصاد الرقمي العالمي، وقد تم إنشاء برنامج «مايكروسوفت للشركات الناشئة -Microsoft for Startups » بهدف دعم مبتكري هذه الحلول وتزويدهم بالتكنولوجيا والشراكات المناسبة التي يحتاجون إليها للوصول إلى أهدافهم وتحقيق النجاح. وستكون شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار عبر برنامج GrowthX Accelerator داعماً رئيسياً لتحقيق هذه الرؤية في المنطقة ومحركا مهماً لتحويل أبوظبي والمنطقة إلى مركز عالمي للتكنولوجيا وريادة الأعمال ".

وسيشمل برنامج GrowthX ورش عمل ودورات تدريبية افتراضية وحضورية، بالإضافة إلى سلسلة من العروض التجريبية وعدة فعاليات لزيادة عملية التواصل، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من عرض رؤيتها لأصحاب رؤوس الأموال وكذلك لعملاء مايكروسوفت الإقليميين. وفي المرحلة الأولى التي تبلغ مدتها 12 أسبوعًا، ستقوم مايكروسوفت بتوظيف 15 شركة ناشئة من جميع أنحاء المنطقة لحل التحديات التي تواجه شُركائها.

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