دبي تشهد أول فعالية للبيع عبر البث المباشر في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مرسانا كومينيكيشنز، شركة التسويق والاستشارات، عن إطلاقها أولى فعاليات البيع عبر البث المباشر اليوم بالتعاون مع مجموعة أباريل وذلك عبر منصتها للتسوق الإلكتروني 6thstreet.

تستمر فعالية التسوق عبر البث المباشرة لمدة تتراوح من 45 إلى 60 دقيقة، عبر منصة 6thstreet التي ستستضيف بدورها شخصيات مؤثرة للتعريف بمنتجاتها والتواصل بشكل مباشر مع العملاء والتفاعل معهم للإجابة عن أية استفسارات بخصوص تلك المنتجات عبر خاصية الدردشة، ويستطيع العملاء إضافة تلك المنتجات إلى سلة التسوق مباشرة خلال الفعالية.

وقال يوسف سهيل مدير قسم التسويق المسؤول عن المؤثرين والعلاقات المؤسسية: «تسعى مجموعة أباريل إلى قيادة قطاع التجارة الإلكترونية، لذا نحن حريصون على استحضار ومواكبة أحدث التقنيات في العالم. ونتطلع بحماس لفعالية البيع عبر البث المباشر التي تستضيفها منصة التسوق 6thstreet لاسيما كونها تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة».

يوفر البيع عبر البث المباشر تجربة تفاعلية شخصية مع العملاء، وقد شهد أخيراً نمواً متسارعاً مستفيداً من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، ويعتبر قطاع مستحضرات التجميل والأزياء سباقين في تبني هذا المفهوم، ولكن سرعان ما توسع ليشمل قطاعات أخرى مثل السيارات والعقارات.

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