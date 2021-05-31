تسارع نمو اقتصاد دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

توقع التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2020، أن ينتعش النشاط الاقتصادي في دبي العام الجاري، بالتزامن مع تنفيذ برامج التلقيح محلياً؛ إذ تعتبر الإمارات من أولى الدول السباقة التي قطعت أشواطاً كبيرة في هذا المجال.

ورجح التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الإجمالي 4% في 2021 مع مساهمة كبيرة من خدمات الفنادق والمطاعم بمعدل نمو متوقع يتجاوز 15% والنقل والتخزين والاتصالات بنحو 4.5% وسوف يساعد هذا النمو المحتمل في الاستعادة السريعة لمستوى النشاط الذي حققه اقتصاد دبي في 2019 والذي من المتوقع أن تكتمل خلال سنة 2022.

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي يتوقع أن يسير نحو النمو السريع خلال سنة 2021 اعتماداً على طاقة الإنتاج والبنية التحتية التي تتميز بها دبي ودورها كمركز للمال والأعمال في المنطقة والعالم.

وأكد قدرة دبي العالية على حماية أساسيات النمو الاقتصادي وطاقة الإنتاج وعلى التعامل المحكم مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، وأوضح التقرير الصادر عن اقتصادية دبي أن قدرة اقتصاد دبي على الصمود في وجه التحديات التي لم يعرفها العالم بتلك الشدة منذ عقود عدة ترجع إلى سرعة الحكومة في تبني السياسات الاقتصادية الملائمة وتطبيقها على أرض الواقع.

وقال التقرير إن تلك الإنجازات الاقتصادية المهمة والقدرة الفذة على إدارة الأزمات في ظل جائحة كورونا التي بلغتها دبي لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الواضحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي ظل يمد دوائر صنع القرار في الإمارة بأفكار ومبادرات مبتكرة وخطط الحماية التي تستهدف توفير أعلى مستويات الرفاهية لكل أفراد المجتمع.

دبي أثبتت قدرة عالية في حماية أساسيات النمو

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