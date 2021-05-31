«سيبر سبا».. مساحة مبتكرة من الرفاهية الرقمية

المصدر: دبي- البيان

أنشأت شركة كاسبرسكي مساحة رقمية، سمّتها Cyber Spa، «سيبر سبا» لتمكّن المستخدمين من ممارسة الاسترخاء، عبر الإنترنت بالعديد من الأساليب، التي تهدف إلى مساعدتهم على التعامل مع التوتر والقلق المتصلين بالحياة الرقمية.

ويقضي الكثيرون جزءاً مهماً من حياتهم على الإنترنت، من الدراسة والعمل والتسوّق، وصولاً للعلاقات الاجتماعية وبناء المجتمعات، ومع ذلك لا يزال المستخدمون يتعلمون كيف يرعون هذه العلاقة مع التقنية وينمّونها لرفع مستوى الثقة بالأنظمة والأجهزة والاطمئنان إلى بياناتهم الشخصية الموجودة عليها، واستخدام هذه الأجهزة بطريقة أكثر وعياً وعناية لتجنب القلق والإرهاق المحتملين.

وترى كاسبرسكي أن الرفاهية الرقمية يجب أن تكون أولوية للجميع، لا سيما في الأوقات الصعبة، وتهدف الشركة من خلال المنصة إلى منح المستخدمين شعوراً بالتمكين، وتخفيف الضغوط الرقمية، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالتقنية من دون قلق.

وتقدّم كاسبرسكي على منصة Cyber Spa العديد من طرق الاسترخاء للمستخدمين تضم «الصفاء اللامتناهي» (مجموعة من التأملات السمعية والبصرية) و«العلاج الصوتي» (الاسترخاء بالصوت المستقبلي) و«سيلفي للياقة البدنية» (مجموعة من تمارين الوجه تهدف إلى إزالة علامات التوتر وآثار العواطف السلبية) و«كرات التوتر الرقمية» (التأمّل عن طريق اللمس لمكافحة الإجهاد).

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