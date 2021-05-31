أسعار البنزين ترتفع 9 فلوس والديزل 13 فلساً

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركات توزيع الوقود في الإمارات، عن ارتفاع الأسعار الجديدة للوقود والمزمع تطبيقها اعتباراً من غد الثلاثاء. وارتفع سعر البنزين ممتاز «سوبر 98» 3.5% بما يعادل 8 فلوس إلى 2.38 درهم، وزاد سعر لتر البنزين «خصوصي 95» 4.1% بواقع 9 فلوس إلى 2.27 درهم وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين «أي بلس 91» 3.8% تعادل 8 فلوس إلى 2.19 درهم، وسجل سعر لتر الديزل إلى 2.30 درهم بزيادة 13 فلساً. ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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