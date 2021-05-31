«مبادلة» تستثمر 1.8 ملياراً في الرعاية البيطرية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، أنها استثمرت 350 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.8 مليار درهم) في شركة «آي في سي إيفيدنسيا»، أكبر شركة متخصصة في تقديم خدمات الرعاية البيطرية في أوروبا.

ويقع المقر الرئيس لشركة «آي في سي إيفيدنسيا» في مدينة برستول بالمملكة المتحدة وتدير شبكة تضم أكثر من 1500 عيادة ومستشفى بيطري موزعة على 12 دولة في أوروبا، وتقدم الرعاية لأكثر من 4 ملايين من الحيوانات المنزلية.

وتعمل الشركة، التي أسست عام 2011، وفق نهج غير مركزي بهدف تعزيز الابتكار لدى العيادات والمستشفيات التابعة للشبكة وتمكينها من التمتع بقدر كبير من الحرية في عملها، مع الاستفادة في الوقت نفسه من منظومة متكاملة من الخدمات تشمل المشتريات والاستشارات البيطرية والمجالس الإكلينيكية. وتتمتع الشركة بشهرة واسعة في تقديم معايير جديدة للتميز الإكلينيكي وسلامة فرق الرعاية البيطرية.

وكانت شركة «إي كيو تي برايفت اكويتي» قد استحوذت على «آي في سي» في ديسمبر 2016، ثم اندمجت في مايو 2017 مع مجموعة «إيفيدنسيا» السويدية المتخصصة في مجال توفير خدمات الرعاية البيطرية. ومنذ ذلك الوقت، عززت الشركة موقعها في طليعة مقدمي خدمات الرعاية البيطرية في أوروبا، من خلال تنمية الأعمال وتنفيذ المزيد من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

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