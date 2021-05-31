«التخفيضات الكبرى» محرك رئيس لموسم دبي للتجزئة

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، تعدّ أحد أهم المحركات الاقتصادية والفعاليات المتميزة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، الذي تقدمه المؤسسة.

وقال في تصريحات لـ«البيان»: إن الفعالية تدعم مجموعات الأعمال المتخصصة بالبيع بالتجزئة، كما تدعم القطاع بشكل عام من خلال تعزيز الاهتمام بالتسوّق بين سكان دبي وزوّارها. وأضاف: «شهدت فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مشاركة عدد من أبرز الشركاء والشركات للاحتفاء بتجارب التسوّق في دبي، من خلال تقديم عروض ترويجية وتخفيضات مذهلة وصلت إلى 90%، قدمت خلالها العلامات التجارية المشاركة على مستوى المدينة، الكثير من العروض والصفقات والفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة على مدار 72 ساعة من يوم 27 وحتى 29 مايو الجاري.

وتابع: إن الفعالية تمت بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية شملت الأزياء العصرية، وأحدث الأجهزة الإلكترونية، وأكسسوارات الأطفال، ومستلزمات المنازل وغيرها الكثير. وقد حرصت جميع مراكز التسوق والمتاجر ومنافذ البيع المشاركة في الفعالية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المتسوقين والزوار والعاملين أيضاً.

استقطاب

وأوضح الخاجة أن الفعالية تسهم باستقطاب أعداد كبيرة من الجمهور والزوّار إلى مراكز التسوّق والمتاجر المشاركة، ما يسهم بشكل كبير في نمو المبيعات وتعزيز مكانة دبي كإحدى أبرز وجهات التسوق على مستوى العالم. كما يأتي تنظيم هذه الدورة في بداية الصيف، ليسهم في إنعاش هذا الموسم الذي سيشهد إقامة عدة فعاليات ومن بينها مفاجآت صيف دبي، والعودة إلى المدارس.

وأكمل: «شهدت مراكز التسوّق والمتاجر المشاركة إقبالاً كثيفاً من عشاق التسوق والزوار، الراغبين بالاستفادة من العروض الترويجية الرائعة والتخفيضات، ولا شك أن هذا العدد الكبير من المتاجر المشاركة في الفعالية يدل على الرغبة الحقيقية لقطاع التجزئة في دبي على استعادة زخمه لاسيما مع استئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية».

انطلاق

يُذكر أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تنظم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، بالتعاون مع شركائها في قطاع التجزئة وكذلك الشريك الرئيس بطاقة «ماستر كارد» من بنك رأس الخيمة الوطني. وتعد الدورة الأولى للفعالية من كل عام بمثابة انطلاق للموسم الصيفي المزدحم الذي يقدم الكثير من عروض التسوق والترفيه داخل مراكز التسوّق والمعالم الشهيرة في مختلف أنحاء دبي.

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