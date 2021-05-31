الأسهم القيادية تقلل وتيرة هبوط الأسواق لـ«جني الأرباح»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية بنحو طفيف في مستهل تعاملات الأسبوع مع تعرضها لضغوط بيع وجني أرباح بعد مكاسب كبيرة على مدار 4 أسابيع متتالية، فيما نجحت أسهم قيادية في مواصلة أدائها الإيجابي، وهو ما خفف وتيرة تراجع المؤشرات.

وانخفض سوق دبي 0.26% إلى 2809 نقاط بضغط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والخدمات والتأمين والسلع. وتراجع سوق أبوظبي 0.54% عند 6513 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والطاقة الصناعة والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.65 مليار درهم، منها 1.4 مليار درهم في أبوظبي و175.8 مليوناً بدبي. وجرى تداول 312.8 مليون سهم موزعة بواقع 208.8 ملايين سهم في أبوظبي و104 ملايين سهم في دبي، من خلال تنفيذ 7222 صفقة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل هبوط أسهم 34 شركة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.16% بعد نزول «إعمار العقارية» 0.24% و«إعمار للتطوير» 1.67% فيما صعد «داماك» 0.71% و«الاتحاد العقارية» 1.81% مع استقرار «ديار» و«إعمار مولز»، وتراجع قطاع البنوك 0.03% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.41% فيما صعد «الإمارات دبي الوطني» 0.37%.

وانخفض قطاع الاستثمار 1.91% بعد تراجع «دبي للاستثمار» 2.33% و«سوق دبي المالي» 0.85% و«شعاع كابيتال» 0.31%، فيما هبط قطاع النقل 0.78% مع انخفاض «أرامكس» 1.42% و«الخليج للملاحة» 0.3% فيما استقر «العربية للطيران».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 40.6 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 34 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 20.26 مليون درهم، وحقق «غلفا للاستثمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 5.26%، فيما كان «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» الأكثر انخفاضاً بنحو 6.81%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 23.23 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 1.21% مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.45% و«أبوظبي الإسلامي» 3% فيما صعد «أبوظبي التجاري» 0.59%، ونزل قطاع الطاقة 5% بعد تراجع «أدنوك للتوزيع» 8.09% و«دانة غاز» 1.72% فيما استقر «طاقة».

وزاد قطاع الاستثمار 0.76% بدعم مكاسب «العالمية القابضة» 0.85% فيما تراجع «الواحة كابيتال» 0.76% و«إشراق» 0.3%، وصعد قطاع العقار 0.36%. وزاد قطاع الاتصالات 0.74% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط بنحو 696 مليون درهم، تلاه «أدنوك للتوزيع» 234.6 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 169.7 مليون درهم. وحقق «رأس الخيمة للدواجن» أكبر ارتفاع بنسبة 14.62%، فيما كان «أسمنت الفجيرة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.91%. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 97 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

ومالت المؤسسات نحو التسييل بصافي استثمار 194.8 مليون درهم، منها مليون درهم في دبي و193.8 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 194.82 مليون درهم، موزعة بواقع 193.8 مليون درهم في أبوظبي ومليون درهم في دبي.

إفصاحات

- أعلنت «القدرة القابضة» موافقة وزارة الاقتصاد على إصدار أسهم منحة عوضاً عن التوزيعات النقدية المقررة لعام 2018، على أن يكون توزيع الأسهم وفقاً لسجلات سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 5 مايو 2019 (آخر يوم للمشاركة) وهو آخر يوم لشراء الأسهم للحصول على الأرباح.

- أعلنت شركة الأغذية المتحدة، أن افيناش ميتال قد تقدم باستقالته من منصبه كمدير مالي للشركة وذلك لأسباب شخصية، وتم قبول استقالته.

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