مشاركون من 20 دولة في نسخة حية لمعرض الفنادق في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

يستعرض معرض الفنادق في دبي، الفعالية التجارية الأبرز في قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرز المُستجدات الرئيسية في القطاع خلال نسخةٍ حية ومباشرة، بدءاً من اليوم وحتى 2 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي.

ويُعتبر معرض الفنادق الفعالية الأكبر من نوعه في المنطقة؛ حيث سيسهم لأول مرة منذ عامٍ وأكثر في تعزيز التواصل بين قادة القطاع من حوالي 20 دولة، بهدف استئناف الحوار والمناقشات التي توقفت خلال أزمة «كوفيد 19». وسيحظى الزوار على مدى الأيام الثلاثة للمعرض بفرص قيّمة للتواصل والتفاعل، يرافقها استضافة عدة مؤتمرات وندوات دولية.

ويتوقع الخبراء أن تصبح الإمارات واحدة من أسرع الأسواق السياحة تعافياً على المستوى العالمي من «كوفيد 19»، بفضل تطبيقها لضوابط ولوائح تنظيمية صارمة وتسريع حملات التطعيم.

استطلاع

ويُظهر استطلاع أجرته شركة الأبحاث العالمية جي أر إس بالتعاون مع معرض الفنادق في دبي عن مجموعة إحصاءات واعدة حول الوضع الراهن للقطاع، ما يعزيز التوقعات الإيجابية بالنسبة للشركات والأفراد في قطاع الفنادق والترفيه.

وأشار الاستطلاع إلى أن حوالي 80٪ من أصحاب الشركات والأعمال في القطاع يتوقعون تحسناً خلال النصف الثاني من العام الجاري، مقارنة مع النتائج المُسجلة في نفس الفترة من عام 2020.

كما يعتقد 82٪ من أصحاب الشركات والأعمال في القطاع تسجيل تحسن لافت خلال النصف الثاني من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. إلى جانب ذلك، نوّه 56٪ من ملّاك الفنادق الذين شملهم الاستطلاع بأن فنادقهم تقدم اليوم «تجربة أفضل لضيوفهم قياساً بالفترة التي سبقت أزمة كوفيد 19».

فعاليات متنوعة

تضمن قائمة الفعاليات المتنوعة منتدى قادة الضيافة، معرض هايتك دبي 2021، مؤتمر الجهات المعنية بقطاع المأكولات والمشروبات، مؤتمر ثيم 2021: الملتقى السنوي لخبراء ومهندسي قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، تحدي طاولة الشيف خلال معرض الفنادق في دبي، ومسابقة فرق موظفي خدمات الغرف.

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