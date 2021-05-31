«مايكروسوفت» تعزز الشركات الإماراتية الناشئة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «مايكروسوفت» العالمية، أمس، فتح تطبيقات برنامج (GrowthAccelerator)، في خطوة مهمة، نحو تعزيز منظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات، وكان قد تم إعلان التطبيقات في يناير الماضي، عبر شراكة استراتيجية بين «مايكروسوفت» ومكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تسريع فرص النمو في الإمارة أمام الشركات الناشئة.

وقال الدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تركز الإمارة على خلق بيئة حاضنة للشركات الناشئة، والعمل كمنصة لانطلاق أفكار جديدة، والاستفادة القصوى من الفرص في جميع أنحاء المنطقة، والتوسع على مستوى العالم.

وبصفتنا الشريك المؤسس لبرنامج (GrowthX Accelerator)، يسعدنا العمل مع «مايكروسوفت»، لإطلاق العنان للإمكانات الهائلة التي تتمتع بها أبوظبي والمنطقة، حيث سيكون لهذه الخطوة أهمية كبيرة في دعم وتمكين المبتكرين المحليين، عبر تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها للتميز، وتحقيق النجاح في الاقتصاد الرقمي الجديد».

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