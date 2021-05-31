دبي تحتضن مركز الأبحاث واستقصاء التهديدات الأبرز بالمنطقة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

افتتحت شركة «غروب-آي بي» المتخصصة في مجال استقصاء الجرائم الإلكترونية والتصدي لها ومقرها موسكو، في دبي أمس، مقرها الإقليمي في دبي الذي سيضم مركز بحوث الأمن السيبراني الأبرز لرصد واستقصاء التهديدات السيبرانية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي افتتاح المركز خطوة مهمة في سبيل تحقيق استراتيجية «غروب-آي بي» الهادفة إلى إنشاء أول شركة عالمية غير مركزية للأمن الإلكتروني في العالم مجهزة بمراكز بحثية متقدمة، وقادرة على العمل من وسط المراكز المالية الرئيسة في العالم.

حضر افتتاح المقر الذي سيضم 25 موظفاً كريغ جونز مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإنتربول بالإضافة إلى ممثلي ومندوبي كبرى المؤسسات المالية والهيئات الحكومية المحلية وعدد من الشخصيات البارزة.

وقال أشرف كحيل المدير الإقليمي في شركة «غروب-آي بي» إن مهام المكتب لن تقتصر على عمليات البيع فحسب، بل ستتخطى ذلك ليمثل المقر الإقليمي للشركة على مستوى المنطقة، وليقدم الخيارات والكفاءات التقنية الرئيسة كافة، متيحاً فرصة استثمار أفضل المهارات التي تمتلكها الشركة في موسكو وسنغافورة وغيرهما.

وسيحتضن المركز الجديد، الواقع في «مدينة دبي للإنترنت»، 18 موظفاً سيعملون ضمن الأقسام الرئيسة لدى شركة «غروب-آي بي»، وهي وحدة التحقيقات بالجرائم عالية التقنية، ومختبر الطب الشرعي الرقمي، ومختبر الاستجابة للحوادث DFIR، واستقصاء التهديدات، والتقييم الأمني، وفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية، وفرق التصدي للتهديدات وعمليات الاحتيال، وقسم الوقاية ضد الأخطار الرقمية، وغيرها من الأقسام. وقال كريغ جونز، مدير مكافحة الجريمة الإلكترونية في الإنتربول إن التهديدات الإلكترونية قضية عالمية وتختلف بحسب المناطق المستهدفة.

ولذا من خلال التعاون للفهم المباشر لكيفية تطور التهديدات وتأثير الأضرار المرافقة لها في المنطقة، يمكننا معاً التخفيف من التهديدات بعيدة المدى وتقليل الأضرار التي تحدثها بشكل أفضل. ومن خلال مجموعة واسعة من الخبرات والتجارب والمهارات، سيلعب المقر الرئيس لشركة «غروب-أي بي» دوراً محورياً في دعم بحوث الشركة في مشهد التهديدات الإقليمية.

سيعمل مركز بحوث واستقصاء التهديدات التابع لغروب-آي بي الجديد بكامل طاقته لخدمة قاعدة عملاء الشركة الحاليين، التي تضم أكثر من 30 عميلاً يعملون في قطاعات مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مثل قطاع المصارف، والهيئات الحكومية، والتأمين، والطاقة.

كما ستتاح لعدد أكبر من الشركات والمؤسسات المحلية فرصة الاستفادة من الهيكل التنظيمي والمنظومة التقنية المتميزة لشركة غروب-آي بي، التي تتضمن وحدات وأقساماً تقدم منتجات وخدمات عالية الأداء، وبالقدر ذاته من الأهمية.

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