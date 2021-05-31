«جيسيك» يدشن تعاوناً عالمياً بمواجهة الجرائم السيبرانية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك)، أكثر الفعاليات تأثيراً في مجال الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي يقام تحت شعار «تعزيز المرونة في الاقتصادات الرقمية»، فيما يستعد خبراء الأمن السيبراني من أكثر من 30 دولة، بما فيهم وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية في الإنتربول، لوضع وتدشين استراتيجية دفاعية تعاونية وعالمية، خلال «جيسيك 2021».

وتوقعت غارتنر أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى 171 مليار دولار (628 مليار درهم) هذا العام، بزيادة قدرها 4.5 % عن 2020، حيث يشكل المعرض الذي يستمر حتى 2 يونيو، منصة مهمة، تفتح آفاقاً للحوار الدولي حول آفاق الاستثمار في الأمن السيبراني، وسبل الهجمات الإلكترونية المعقدة التي تستهدف الحكومات، والبنية التحتية الحيوية، والبيانات الحساسة للشركات.

وتستضيف الفعالية، مجموعة من كبار مزوّدي الحلول وخبراء الأمن السيبراني العالميين، بما في ذلك هواوي، ومايكروسوفت، وسباير سلوشنز، وريكوردد فيوتشر، وتيلي تراست، وبلوفيكتور، وديجيتال 14.

ويشارك في المعرض، أكثر من 180 متحدثاً عالمياً، من ضمنهم ماتياس شرانر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد شرانر للتفاوض، سويسرا، وتونو تامر، المدير التنفيذي لسلطة نظم المعلومات الإستونية، وهالوشينكو ألكسندر، كبير المفتشين في مكتب مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا.

وستتاح لزوار المعرض، فرصة التعرف إلى الجهود التعاونية التي تبذلها هيئات إنفاذ القانون حول العالم، للتصدي للهجمات الإلكترونية، حيث سيسلط كل من كريغ جونز مدير مكافحة الجرائم السيبرانية في الإنتربول، والعقيد سعيد الهاجري مدير إدارة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، الضوء على العمليات المشتركة، والرامية إلى تحديد التهديدات ومدى تأثيرها على المستويين الوطني والإقليمي.

جرائم عابرة للحدود

وقال العقيد سعيد الهاجري، إن قراصنة الإنترنت، أصبحوا اليوم أكثر تمرساً وجرأة، ولذلك، ينبغي على الحكومات والشركات والمواطنين، توخي الحذر أكثر من أي وقت مضى.

وتتسم الجرائم الإلكترونية بطابعها العابر للحدود، ما يعرض المؤسسات والأفراد للاستهداف من أي مكان، ويحتّم علينا التعاون لتطوير استراتيجيات تساعدنا على تجاوز هذه التعقيدات، والكثير من التهديدات الأخرى المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.

ومن هنا، يمثل معرض جيسيك منصة مثالية لإطلاق هذا الحوار الهام. ومع استمرار تنامي معدلات الجرائم الإلكترونية، نتيجة لتداعيات أزمة كوفيد 19، يقدم جيسيك فرصة مهمة لتدعيم جهود التحول الرقمي في المنطقة، حيث سيشهد على مدى ثلاثة أيام، حوارات بنّاءة، تهدف إلى تشكيل ملامح جديدة للقطاع، ومناقشة قضايا الأمن السيبراني الأكثر إلحاحاً.

وقال جياوي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي بالإمارات، الشريك الاستراتيجي للفعالية: «نتجه حالياً نحو مجتمع يعتمد بشكل أكبر على التقنيات الرقمية، في أعقاب أزمة كوفيد 19، ونشهد في هذا الإطار، اتصال أعداد متزايدة من الأجهزة ببعضها، وتقديم مزيد من الخدمات عبر الإنترنت. ولهذا السبب، يكتسب الأمن السيبراني أهمية غير مسبوقة.

ونُدرك أن تحقيق الأمن السيبراني، هو مسؤولية كبيرة، لا تقع على عاتق شركة أو دولة واحدة فقط، إذ ينبغي لجميع الأطراف المعنية في المجتمع، المساهمة في ذلك، مع ضمان مُشاركة كامل المنظومة الرقمية، عبر الانفتاح، ومبادرات التعاون القائمة على أرقى المعايير الدولية الموحدة، بهدف التخفيف من التهديدات السيبرانية.

ونفخر بالدعم القوي الذي نقدمه للمؤسسات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وأود أن أعرب عن بالغ تقديري للجهود الحثيثة المبذولة لتنظيم فعالية جيسيك، والتي تتيح لنا جميعاً، التعاون ومواصلة مسيرتنا نحو عالم سيبراني أكثر أمناً».

استراتيجيات مبتكرة

يشهد «جيسيك»، طرح استراتيجيات مبتكرة، يقدمها مسؤولون تنفيذيون في مجال أمن المعلومات، ومديرو المعلومات والتقنية، والجهات التنظيمية، وصنّاع السياسات العاملون بالقطاعات الحكومية، وقطاع التمويل والرعاية الصحية، والاتصالات والطاقة والمرافق الخدمية، لبناء منظومة سيبرانية، تتسم بالمتانة والمرونة.

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