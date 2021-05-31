68.6 مليار درهم تصرفات عقارية في 4 من إمارات الدولة خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

شهد القطاع العقاري في الإمارات نشاطاً كبيراً في الربع الأول من عام 2021 في خطوة تعكس نمو واحد من أهم القطاع الاقتصادية في الدولة، وذلك وفقاً للبيانات المجمعة الصادرة عن الجهات المختصة في 4 من إمارات الدولة والتي أظهرت ارتفاع قيمة التصرفات العقارية بها إلى نحو 68.6 مليار درهم.

وبلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي وأبوظبي 59.2 مليار درهم تشكل نحو 86.3% من إجمالي التصرفات العقارية بالإمارات الأربع التي شملها الرصد وهي دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان.

ومن المتوقع تواصل النشاط في السوق العقاري في الأشهر المقبلة خاصة مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق ما يعني أن عام 2021 سيشهد تسجيل مستويات كبيرة من النشاط في القطاع.

وبلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي نحو 47.7 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى 2021 بنمو نسبته 47% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 وذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وبلغ عدد المستثمرين في القطاع العقاري في دبي أكثر من 5800 مستثمر في الربع الأول من عام 2021 ما يشير إلى مدى الجاذبية التي يتمتع بها القطاع.

أبوظبي

وفي أبوظبي بلغت قيمة التصرفات العقارية في الربع الأول من عام 2021 نحو 11.5 مليار درهم وفقاً لإحصائيات صادرة عن دائرة البلديات والنقل في حين وصل عدد المعاملات المنفذة في القطاع إلى 3847 معاملة تتضمن تداولات الأراضي والمباني والوحدات العقارية.

الشارقة

وعلى مستوى إمارة الشارقة بلغت قيمة التداولات العقارية 6.7 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2021 بنسبة نمو وصلت إلى 84.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2020 فيما بلغ عدد المعاملات المنفذة في فترة الرصد نفسها 20,448 معاملة حسب التقرير الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

عجمان

وفي إمارة عجمان بلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية 2.7 مليار درهم في الربع الأول 2021 وفقاً للإحصائيات الصادرة عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في الإمارة وسط توقعات باستمرار وتيرة النشاط في الأشهر المقبلة.

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