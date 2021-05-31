1.4 مليار تصرفات العقارات بدبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.4 مليار درهم، حيث تم تسجيل 247 مبايعة بقيمة 695.86 مليون درهم، منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 145.03 مليون درهم و215 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 550.83 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 60 مليوناً. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 54 مليوناً.

وسجلت الرهونات 721.71 مليون درهم منها 29 رهن أراضٍ بقيمة 300.15 مليون درهم و68 رهن فلل وشقق بقيمة 421.57 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 300 مليون درهم ورهن في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 111 مليون درهم. وتم تسجيل 6 هبات بقيمة 20.61 مليون درهم أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 13 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية السادسة بقيمة 6 ملايين درهم.

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