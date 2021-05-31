محبو السفر يخططون لرحلات 6 مرات في عام

المصدر: دبي - البيان

أظهر استطلاع جديد أجرته «بريوريتي باس» التابعة لشركة «كولينسون»، أن محبي السفر مستعدون لمعاودة السفر جواً، بزعم أنهم يتوقعون السفر نحو 6 مرات تقريباً خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

ومقارنة بمتوسط عدد الرحلات خلال فترة ما قبل جائحة «كوفيد 19» والتي بلغت 10 رحلات سنوياً، فإن هذا يمثل انتعاشاً بنسبة 61 % مقارنة بعدد رحلات السفر المسجلة في 2019. وتأتي نتائج هذا الاستطلاع العالمي استناداً إلى تحليل آراء أكثر من 46,000 عضو في برنامج بريوريتي باس، ويُظهر بأن السفر بقصد الترفيه سيشكل أكثر من نصف رحلات السفر (55 %) المرتقبة في العام المقبل.

وفي حين أن السفر بقصد الأعمال سيشهد تعافياً على نحو أبطأ، يُلاحظ بأن هناك طلباً من قبل محبي السفر على العودة للانطلاق في هذا النوع من الرحلات، مع توقعات بأن يشكل السفر بقصد الأعمال نسبة 45 % من إجمالي عدد الرحلات المتوقعة للعام المقبل على المستوى العالمي. وجلبت حملات التطعيم العالمية المتواصلة معها بصيص أمل لأولئك الذين يتوقون إلى معاودة رحلات سفرهم.

وعند الاستفسار منهم عن إمكانية السفر جواً في الأشهر الاثني عشر المقبلة، عبّر 78 % من الأعضاء عن حماسهم لذلك، في حين أظهر 61 % شعوراً بالثقة والارتياح، وهي نتائج من المرجح أن تكون مطمئنة لقطاع السفر.

وبالتطلع نحو المستقبل، سيشهد قطاع السفر الدولي تسارعاً بوتيرة أكبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق قياساً إلى أداء قطاع السفر المحلي. ومع ذلك، لا يزال السفر الداخلي (الذي يمثل نسبة 64 %) يحقق انتعاشاً أكبر من السفر الدولي (الذي يمثل 59 %)، مقارنة بمستويات السفر لعام 2019.

تغير كبير في التوقعات

ومن أبرز نتائج الاستطلاع «بريوريتي باس»:

• أظهر 22 % بأنهم أكثر ميلاً للسفر إلى مسافات قصيرة.

• أبدى 24 % ميلاً أكبر لاستخدام المرافق الخدمية غير المدارة من قبل العنصر البشري، مثل نقاط مراقبة الجوازات المزودة بأجهزة للتحقق من البيانات الحيوية.

• أبدى 48 % ميلاً أكبر لاستخدام صالات الانتظار في المطار قياساً لما كان عليه الوضع من قبل.

• أظهر 20 % ميلاً أكبر لطلب واستلام المأكولات والمشروبات التي يرغبون بها قبل المغادرة.

• أشار 49 % بأن التباعد الاجتماعي والمعاملات الخالية من التلامس في المطار تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لهم أثناء السفر.

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