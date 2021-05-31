%57 نمو التسجيل الإلكتروني بخدمات «إمباور»

المصدر: دبي - البيان

سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، نمواً لافتاً في حجم إقبال المتعاملين من مختلف مناطق دبي للحصول على خدماتها.

وخلال الفترة من يناير إلى أبريل 2021، شهدت الشركة نمواً بحوالي 57٪ في عدد المسجلين الجدد، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجل 6.687 عميلاً من القطاعين الحكومي والخاص وفتحوا حسابات خاصة مباشرة من خلال نوافذ تسجيل الشركة الإلكترونية ليصبح في مقدورهم إنجاز كل معاملاتهم في أي وقت يشاؤون ومن أي مكان يتواجدون فيه.

ريادته

وبهذه الخطوة تعزز «إمباور» ريادتها الرقمية كأول شركة تبريد مناطق تطبق خدمة التسجيل الإلكتروني على مستوى الإمارات والمنطقة، محققة مستويات جديدة من إسعاد المتعاملين الأفراد المستأجرين وملاّك العقارات وشركات التطوير، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة عليهم بعدم الحاجة إلى الحضور بأنفسهم إلى مقر المؤسسة أو مراكز خدمات المتعاملين التابعة لها، كشرط أساسي ومُلّزم لتسجيل المشروع أو الوحدة العقارية في خدمات تبريد «إمباور» ولاحقاً البدء بالحصول على الخدمات وإنجاز ما يتصل بها من معاملات.

وسجلت المؤسسة زيادة لافتة في عدد المعاملات الإلكترونية للمتعاملين خلال 2020 حيث بلغت قرابة 560.000 معاملة بزيادة بلغت نسبتها أكثر من 12% مقارنة بـ 2019 ما يعكس قوة مساهمة المؤسسة في «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

إقبال كبير

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: نشهد إقبالاً كبيراً من جانب المتعاملين على هذه الخدمة التي تتيح لهم التسجيل الفوري والحصول على الخدمة وإنجاز المعاملات من منازلهم عبر موقعها الإلكتروني وبخطوات سهلة ويسيرة حرصاً منها على توفير أسباب نجاح أهداف مبادرة دبي الذكية لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، فضلاً عن تحقيق زيادة نوعية في كفاءة عمل المؤسسة في إطار الإجراءات الاحترازية لتطويق انتشار فيروس «كورونا».

مؤكداً أن صحة وسلامة السكان أولوية قصوى في كل الأوقات، واستبدال الحضور الشخصي بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني يترجم ذلك الحرص في هذا الظرف الصعب.

وأوضح أن المؤسسة وصلت بعملية تمكين المتعاملين من الحصول على خدماتها إلى مستويات غير مسبوقة ومؤتمتة بنسبة 100% فقد بات بمقدورهم التسجيل والحصول على الخدمات وإنجاز المعاملات عبر الموقع الإلكتروني والخدمات الذكية عبر الهاتف المحمول دون القيام بأي مراجعة أو زيارة لمقرها أو لمراكز خدمات المتعاملين.

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