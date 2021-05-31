تخفيضات حتى 70 % في معرض التسوق الكبير بالشارقة

المصدر: (الشارقة- البيان)

يستعد مركز إكسبو الشارقة، لاستضافة فعاليات النسخة الثانية من معرض التسوق الكبير، الحدث الأبرز من نوعه بإمارة الشارقة في مجال التخفيضات على منتجات الأزياء، والإلكترونيات، ومستحضرات التجميل والأكسسوارات، والذي تنظمه شركة ليز إيفنت، في الفترة من 2 إلى 6 يونيو.

ويقدم المعرض لزواره تجربة تسوق مميزة، تتضمن عروضاً متميزة، وتخفيضات كبيرة، تصل نسبتها إلى 70 %، على تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المنتجات عالية الجودة، التي سيقدمها كبار تجار التجزئة، وأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية.

ويفتح المعرض، الذي يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، أبوابه للزوار من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً، كما يتوفر مواقف مجانية للجميع في محيط مركز إكسبو الشارقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز